星巴克買一送一！CoCo玫荔佳人「第二杯0元」、迷客夏第二杯半價

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水果霸主CoCo都可開喝涼爽果茶優惠！今7月17日CoCo週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「玫荔佳人第二杯0元」划算優惠，相當於「買一送一」！選用玫瑰風味紅茶為底，搭配白嫩荔枝果肉與滑溜Q彈的蜜香凍，「玫荔佳人」在紅茶裡喝得到荔枝果香與玫瑰花香雙重風味，還大大滿足咀嚼控。今日限定65元一次喝兩杯「玫荔佳人」，換算下來一杯只要33元有找，消暑省一波。
提醒大家，活動日優惠推薦三分糖少冰完美比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限7月17日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克最新「買一送一」連喝3天！摩卡可可碎片星冰樂半價
7月暑假星巴克foodomo外送最新「買一送一」半價優惠，7月17日至7月19日連續3天，使用外送foodomo爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！包括特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冷萃咖啡」兩杯優惠價160元（原價320元），特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於特大杯那堤一杯才75元、冷萃咖啡一杯80元、摩卡可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」。
📌迷客夏新店開幕「第二杯半價」！高雄人喝起來
高雄人衝了！迷客夏歡慶高雄湖內店開幕，即日起至7月19日門市、外送都有優惠，到店現場消費7月17日「全品項第二杯半價」（每人限購兩組）。7月18日至7月19日，電話自取或外送「買5送1」、迷點自取或外送買5送折價券乙張；而且外送免運費，迷點新會員再享「全單9折」好康。
迷客夏高雄湖內店 資訊
地址：高雄市湖內區保生‘路三段370號
時間：08:00-21:00
電話：07-6991181