7月珍煮丹、大苑子8家買一送一！星巴克第二杯折100、五桐號75折

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克本週末假日響應集團同慶活動，7月14日最後一天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料「第二杯折100元」，而且星冰樂沒有被排除在外、各款口味都可以折價。幫大家試算，美式咖啡第二杯10元、兩杯共120元，一杯美式只要60元；那堤第二杯35元、兩杯共170元，一杯那堤85元；香草星冰樂第二杯15元、兩杯共130元，最便宜一杯香草星冰樂只要65元就入手，週六日爽喝星巴克。
提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、咖啡密斯朵、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌義美「霜淇淋＋咖啡」買一送一！一杯35元喝到週一
義美食品今（13）日連續3天，推出義美門市限定「漂浮咖啡買一送一」優惠，在香醇黑咖啡頂層覆蓋上濃厚的招牌牛奶霜淇淋，可以喝咖啡配霜淇淋、還能有咖啡拿鐵的口感，3種享受一次滿足。原價70元的漂浮咖啡買一送一，換算每杯才35元就開喝，超甜銅板價有夠划算。提醒大家，限有販售咖啡及霜淇淋的門市現售；每人限購1組，會員不再享95折；民眾購買前可先上官網查詢；會員不再享95折；數量有限，售完為止。
📌CoCo都可：2大外送「買一送一」！楊枝甘露45元
CoCo都可在外送平台Uber Eats上，即日起至7月16日珍珠奶茶、 檸檬奇遇桔「買一送一」；即日起至7月31日，也獨家在foodpanda上祭出奶茶三兄弟、檸檬冬瓜露「買一送一」優惠，整個7月都爽喝半價優惠。
7月11日至7月14日，各門市自選2天限時開跑，爽喝中杯「楊枝甘露」特價45元，無論是胖胖版或纖細版都有優惠，香濃芒果及搭配酸甜紅柚果肉、Q彈西谷米及蜜香凍配料「單杯現省25元」超划算；同時大杯HPP鮮鳳梨可樂達、HPP鮮鳳梨綠茶也下殺40元折扣開喝。提醒大家，現場門市、都可訂都同享優惠，商場及部分門市不參與；建議可先查詢附近門市優惠時間再出門，鐵粉連喝4天優惠到週末很可以。
📌大苑子：外送Uber Eats「買一送一」
大苑子夏天推出消暑手搖飲料半價優惠！即日起至7月16日，在Uber Eats外送平台上有大杯蔓越莓冰醋、百年仙草干茶「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌珍煮丹：姍姍紅茶拿鐵「買一送一」！外送「買一送一」
全台珍煮丹門市即日起至7月15日，姍姍紅茶拿鐵「買一送一」。提醒大家，姍姍紅茶拿鐵同品項買一送一活動僅限至門市臨櫃購買，其餘管道不適用；同品項買大杯送大杯、買中杯送中杯，依此類推且不可更換其他商品；活動品項加料需額外補差額；優惠不併用。
珍煮丹即日起至7月16日，於外送平台Uber Eats上祭出大杯桂花茉綠、手熬黑糖檸檬「買一送一」優惠，相當於杯杯半價就爽喝。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌康青龍：外送Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至7月16日，於外送平台Uber Eats上祭出仙凍黑奶茶、清寧綠茶「買一送一」優惠，半價開喝消暑手搖飲料。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌天仁茗茶：Uber Eats買一送一！基隆新店開幕「第二杯半價」
天仁茗茶即日起至7月16日，獨家在Uber Eats推出外送日本和紅茶「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。 天仁茗茶基隆店重新裝潢歡慶開幕，即日起至7月10日茗茶滿額贈；7月10日至7月15日，喫茶趣ToGo全品項同茶飲「第二杯半價」手搖飲料優惠。
天仁茗茶 基隆店 資訊
地址：基隆市愛三路60號
電話：02-2427-4779
📌TEA TOP：外送「買一送一」
TEA TOP第一味即日起開喝暑假「巨峰葡萄」新款手搖飲料。即日起至7月16日，在Uber Eats上推出外送大吉嶺奶茶、仙楂108茶王、招牌高山青「買一送一」優惠，3款手搖飲料都半價。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌五桐號「指定品項75折」外送foodpanda優惠
五桐號即日起至7月31日，在foodpanda上開喝「指定品項75折」外送優惠，一次祭出酸爽的「粉粿青檸冬瓜」、甘醇的「玉堂春茶王」2款手搖飲料優惠；而且輸入優惠碼「省省喝五桐號」，消費滿319元再打85折。提醒大家，滿額優惠最多折70元。