本週11大手搖飲料買一送一！星巴克、珍煮丹、大苑子、CoCo都半價

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暑假7月星巴克foodomo外送「買一送一」最新半價優惠，即日起至7月12日每週三至五，使用外送foodomo爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！包括特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），在家就能爽喝冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯才85元、焦糖可可碎片星冰樂更只要93元「百元有找」！
星巴克門市還有加料優惠，即日起至7月31日，活動期間任一款冰飲，客製化添加「黑糖葛粉」或「杏仁豆腐」只要10元。優惠品項依門市現貨為主，售完為止。
📌CoCo都可：2大外送「買一送一」
CoCo都可在外送平台Uber Eats上，即日起至7月16日珍珠奶茶、 檸檬奇遇桔「買一送一」；即日起至7月31日，也獨家在foodpanda上祭出奶茶三兄弟、檸檬冬瓜露「買一送一」優惠，整個7月都爽喝半價優惠。
📌大苑子：外送Uber Eats「買一送一」
大苑子夏天推出消暑手搖飲料半價優惠！即日起至7月16日，在Uber Eats外送平台上有大杯蔓越莓冰醋、百年仙草干茶「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌珍煮丹：Uber Eats外送「買一送一」
珍煮丹即日起至7月16日，於外送平台Uber Eats上祭出大杯桂花茉綠、手熬黑糖檸檬「買一送一」優惠，相當於杯杯半價就爽喝。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌清心福全限店「買一送一」！新莊人喝一波
清心福全聯名超人氣貓貓蟲咖波打造16款聯名週邊，7月18日起到店購買手搖飲料就能拿到聯名杯，消費任一飲品即可加價購買刺繡提袋與別針等週邊。7月還全新開喝草莓、與台灣在地紅心芭樂5款新品手搖飲料。
清心福全「新莊中正店」慶祝開店週年，週年慶活動最後一天快把握，今7月7日大杯冬瓜檸檬，每日11:00-13:00、17:00-19:00，同品項指定飲品接力「買一送一」，杯杯划算半價連喝3天。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯、大杯梅子綠茶2杯、大杯冬瓜檸檬2杯）；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 新莊中正店 資訊
地址：新北市新莊區中正路891-46號
電話：02-2908-1333
📌康青龍：外送Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至7月16日，於外送平台Uber Eats上祭出仙凍黑奶茶、清寧綠茶「買一送一」優惠，半價開喝消暑手搖飲料。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌天仁茗茶：Uber Eats買一送一！基隆新店開幕「第二杯半價」
天仁茗茶即日起至7月16日，獨家在Uber Eats推出外送日本和紅茶「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。 天仁茗茶基隆店重新裝潢歡慶開幕，即日起至7月10日茗茶滿額贈；7月10日至7月15日，喫茶趣ToGo全品項同茶飲「第二杯半價」手搖飲料優惠。
天仁茗茶 基隆店 資訊
地址：基隆市愛三路60號
電話：02-2427-4779
📌TEA TOP：外送「買一送一」
TEA TOP第一味即日起開喝暑假「巨峰葡萄」新款手搖飲料。即日起至7月16日，在Uber Eats上推出外送大吉嶺奶茶、仙楂108茶王、招牌高山青「買一送一」優惠，3款手搖飲料都半價。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌鶴茶樓：爽領券開喝「純茶系列5折」
鶴茶樓X你訂Nidin正式上線，順勢開跑優惠活動寵客，即日起至7月16日，領取「5折券」爽喝純茶系列（含蕎麥茶）半價；7月17日至7月31日，還有「整單88折券」可以領。另外加碼放送「10元折價券」，即日起至7月31日，消費滿2杯即贈一張、消費滿4杯即贈兩張、消費滿6杯即贈三張。
提醒大家，只要進入「鶴茶樓X你訂」線上頁面，到「我的券夾」即可領券；5折券及整單88折券各贈1張，每筆訂單限用一張；10元折價券最高上限送三張，單筆消費滿150元即可使用1張；不同券種不得併用，每筆單僅能擇一券使用；使用期限為領券後30天；百貨門市（南西、誠品480）不適用集點、兌換券。
📌五桐號「指定品項75折」外送foodpanda優惠
五桐號即日起至7月31日，在foodpanda上開喝「指定品項75折」外送優惠，一次祭出酸爽的「粉粿青檸冬瓜」、甘醇的「玉堂春茶王」2款手搖飲料優惠；而且輸入優惠碼「省省喝五桐號」，消費滿319元再打85折。提醒大家，滿額優惠最多折70元。
📌七盞茶本命月！集7、七、柒、Seven合照抽獎冰棒與茶飲兌換券
七盞茶7月7日全台門市爽喝每月好友日優惠，民眾只要先加入七盞茶官方LINE好友，7月7日一日限定「七盞茶好友價」，爽喝「大麥萃茶」限時77折優惠只要31元（原價40元）。
而七盞茶7月本命月還有集氣涼夏優惠活動，即日起至全省門市購買七盞茶，手拿七盞茶飲品同框7、七、柒、Seven與景點或看板合照，再上傳到七盞茶臉書留言區，就有機會抽獎限量冰棒與茶飲兌換券。提醒大家，如果使用環保杯，請同步拍出明細；iTQi風味大賞飲品製作的「七盞紅萃冰棒」兌換券3張（共10名）、與一周七天的「七盞茗茶」兌換券（共7名）；兌換券僅供門市現場兌換；幸運兒將會在8月1日抽出、8月2日前公告。