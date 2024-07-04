星巴克、迷客夏買一送一！五桐號75折　CoCo整個7月2款手搖喝半價

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7月星巴克foodomo外送「買一送一」最新半價優惠，即日起至7月12日每週三至五，使用foodomo爽喝指定飲品外送「買一送一」好友分享！特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯85元、焦糖可可碎片星冰樂才93元「百元有找」，爽喝半價超划算。
📌迷客夏新店開幕「買一送一」
迷客夏迎接台南北安店開幕，即日起至7月5日，電話外送買3杯贈送1杯愛茶的牛系列（娜杯紅茶除外）、凡迷點外送買3杯贈送30元折價券（可累贈）；7月6日至7月7日，現場購買不限金額享「蜂蜜檸檬晶凍買一送一」優惠；7月8日至7月31日，現場購買任一L杯飲料可享「蜂蜜檸檬晶凍」加價購39元。
迷客夏台南北安店 資訊
地址：台南市安南區北安路三段𝟭𝟬𝟮號𝟭樓
時間：08:00-22:00
電話：06-2457913
📌CoCo都可2款「買一送一」爽喝整個7月
CoCo都可即日起至7月31日，獨家在foodpanda上祭出奶茶三兄弟、檸檬冬瓜露「買一送一」優惠，整個7月都爽喝半價優惠，尤其咀嚼控不可錯過的超澎湃奶茶三兄弟，手工煮布丁、手工仙草、Q彈蜜珍珠一次喝到飽。
📌五桐號「指定品項75折」外送foodpanda優惠
五桐號即日起至7月31日，在foodpanda上開喝「指定品項75折」外送優惠，一次祭出酸爽的「粉粿青檸冬瓜」、甘醇的「玉堂春茶王」2款手搖飲料優惠；而且輸入優惠碼「省省喝五桐號」，消費滿319元再打85折。提醒大家，滿額優惠最多折70元。