奧運荷蘭泳將「穿肉色泳褲」爆紅！下水瞬間變透明　全場觀眾愣住

全台第一間「鳥貴族」進駐中山商圈！新光三越將開賣日本平價串燒

▲大成集團旗下都城實業股份公司合資日本燒鳥屋「鳥貴族」，全台第一間進駐中山商圈新光三越南西店一館，5樓櫃位已經封板裝潢，平價串燒要來了。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大成集團旗下都城實業股份公司合資日本燒鳥屋「鳥貴族」，全台第一間進駐中山商圈新光三越南西店一館，5樓櫃位已經封板裝潢，平價串燒要來了。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今年3月，大成集團旗下都城實業股份公司召開記者會，宣布將與日本平價連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」合資，最快今年第三季在台北開出全台第一間「鳥貴族」，還喊話要當「台灣最平價居酒屋」。如今，《NOWnews今日新聞》直擊中山商圈新光三越南西店一館，5樓已有櫃位正式封板裝潢，總算不用飛日本就能吃到道地串燒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本燒鳥屋「鳥貴族」鎖定20～40歲的男女與家庭客群，以「含稅360日圓均一價」的親民價格，供應美味的3種口味燒鳥串燒（醬燒、鹽味、香料）、小菜及炸物，圈粉無數，是不少小資族必訪的連鎖餐廳，也是台灣旅客造訪日本時開吃宵夜的好選擇。「鳥貴族」確定以台灣作為東南亞第一間海外店，展店消息一曝光，便讓不少網友相當期待。

▲官方坦言由於「原物料、醬料仍須仰賴日本進口，還有日圓匯率」，2原因影響台灣售價仍略高於日本。（圖／翻攝自鳥貴族YAKITORIYA TORIKIZOKU FB）
▲以「含稅360日圓均一價」串燒大受歡迎的鳥貴族，可望第三季在台灣開出一號店。（圖／翻攝自鳥貴族YAKITORIYA TORIKIZOKU FB）
台灣「鳥貴族」將強打新鮮大成雞肉、搭配日方美味醬汁，「原物料、醬料仍仰賴日本進口」，官方認為目前台灣沒有領導型燒鳥品牌，看好台灣中產階級與新貴族群大，喊話要當國內「最平價居酒屋」成為台灣第一。

原本大成集團表示，現今人潮聚集的熱門地點「西門町」已被太多韓食佔據，沒有在西門町展店的打算，令不少人感到意外；現在台灣首店選址曝光，第一間「鳥貴族」將座落人氣不亞於西門町的中山商圈，還是鄰近捷運站的新光三越南西店一館，倒也是相當方便。

▲全台第一間「鳥貴族」進駐中山商圈！新光三越南西店一館5樓已經封板裝潢。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台第一間「鳥貴族」進駐中山商圈！新光三越南西店一館5樓已經封板裝潢。（圖／記者蕭涵云攝）
而中山商圈也即將迎來日本最美「% ARABICA咖啡」二店，開出整棟純白3層樓高建築、大片玻璃窗環繞，無敵三角窗搭配綠意植栽牆有夠美，一旁還設有全台首間Roastery烘豆坊可現場烘豆，咖啡控也好期待。

▲「%ARABICA咖啡」中山二店也即將開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「%ARABICA咖啡」中山二店也即將開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「% ARABICA咖啡」中山二店延續純白意象。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「% ARABICA咖啡」中山二店延續純白意象。（圖／記者蕭涵云攝）

直擊／日本最美「%ARABICA咖啡」中山2店！整棟純白3層樓現場烘豆

星巴克「買一送一」不用抽！最便宜那堤75元　迷客夏、五桐號75折

獨／7-11不只「99元必勝客」現烤披薩！再挖2款隱藏版：平價有飽

奧運必勝客大披薩199！加碼買1送3　拚達美樂5.5折、拿坡里199元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生