全台第一間「鳥貴族」進駐中山商圈！新光三越將開賣日本平價串燒
今年3月，大成集團旗下都城實業股份公司召開記者會，宣布將與日本平價連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」合資，最快今年第三季在台北開出全台第一間「鳥貴族」，還喊話要當「台灣最平價居酒屋」。如今，《NOWnews今日新聞》直擊中山商圈新光三越南西店一館，5樓已有櫃位正式封板裝潢，總算不用飛日本就能吃到道地串燒。
記者蕭涵云/綜合報導
日本燒鳥屋「鳥貴族」鎖定20～40歲的男女與家庭客群，以「含稅360日圓均一價」的親民價格，供應美味的3種口味燒鳥串燒（醬燒、鹽味、香料）、小菜及炸物，圈粉無數，是不少小資族必訪的連鎖餐廳，也是台灣旅客造訪日本時開吃宵夜的好選擇。「鳥貴族」確定以台灣作為東南亞第一間海外店，展店消息一曝光，便讓不少網友相當期待。
台灣「鳥貴族」將強打新鮮大成雞肉、搭配日方美味醬汁，「原物料、醬料仍仰賴日本進口」，官方認為目前台灣沒有領導型燒鳥品牌，看好台灣中產階級與新貴族群大，喊話要當國內「最平價居酒屋」成為台灣第一。
原本大成集團表示，現今人潮聚集的熱門地點「西門町」已被太多韓食佔據，沒有在西門町展店的打算，令不少人感到意外；現在台灣首店選址曝光，第一間「鳥貴族」將座落人氣不亞於西門町的中山商圈，還是鄰近捷運站的新光三越南西店一館，倒也是相當方便。
而中山商圈也即將迎來日本最美「% ARABICA咖啡」二店，開出整棟純白3層樓高建築、大片玻璃窗環繞，無敵三角窗搭配綠意植栽牆有夠美，一旁還設有全台首間Roastery烘豆坊可現場烘豆，咖啡控也好期待。