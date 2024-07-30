不吃也會胖？醫師曝肥胖不是吃太多　3招判斷是否為「營養不良」

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楊智雯醫師也分享門診案例，一名在工廠上班的50歲男性主管，因為工作需要大量體力，每天早餐都是飯糰和油條，有時甚至可以吃2至3份，即便如此，還不到午餐時間就會出現飢餓感，血糖也忽高忽低難以控制，更自訴不論吃的份量再多、再豐盛，仍感覺體力不足、精神不濟。經過抽血檢查，果然發現糖化血色素10嚴重超標（一般正常值在4.0-5.6%之間），三酸甘油酯 350（正常值<150mg/dl），體脂肪40%（正常值15%-25%）。
楊智雯解釋，該名個案從早餐開始就攝取大量澱粉，就連午、晚餐也是米飯多、菜肉少的飲食習慣，讓他長期出現多種營養不足的情況：包括蛋白質吃不夠掉肌肉、維生素D缺乏影響肌肉合成、維生素B和肉鹼不足影響脂肪代謝；加上因為感覺疲倦，常常以咖啡、茶取代白開水，過量的咖啡因又影響鐵質吸收，使得肌肉缺氧而更無力，造成血糖和體脂肪直線上升。
楊智雯請患者做進行飲食調整、透過211餐盤飲食法，逐步降低澱粉進食量並開始大量攝取蛋白質與青菜，一個月後回診就明顯發現患者氣色變好，體重也掉了5公斤。
因此，楊智雯提供「營養不足」導致的肥胖判斷3大法，像是是否是同樣工作壓力下，疲憊感加重、焦慮情緒增加，以及吃完一餐後，餐間容易餓，特別想吃甜食，最後跟周遭親友相比，是否較為怕冷，尤其又以女性感受最明顯。但最有效率又準確的診斷方式還是需要專業醫師進行抽血檢查、並結合體組成與營養代謝分析。
楊智雯強調，營養素不足雖然短期內不會影響身體機能，但長期忽視不僅可能導致肥胖問題，還會引發出心血管疾病、肌少症、荷爾蒙代謝等一系列異常狀況。與其等「超跑」故障才求救，不如盡早重視均衡飲食，讓身體保持最佳狀態。