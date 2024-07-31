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奧運星巴克買一送一！CoCo楊枝甘露「第二杯0元」　可不可買1送1

▲看奧運喝咖啡、手搖飲料優惠最嗨！星巴克全台門市現場、外送foodomo都「買一送一」；CoCo都可今週三好友日消暑必喝「楊枝甘露第二杯0元」；可不可熟成紅茶也有「莓果春芽買一送一」一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲看奧運喝咖啡、手搖飲料優惠最嗨！星巴克全台門市現場、外送foodomo都「買一送一」；CoCo都可今週三好友日消暑必喝「楊枝甘露第二杯0元」；可不可熟成紅茶也有「莓果春芽買一送一」一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

看奧運喝咖啡、手搖飲料優惠最嗨！星巴克全台門市現場、外送foodomo都有「買一送一」超划算；CoCo都可今（31）日週三好友日，一日限定消暑必喝的楊枝甘露「第二杯0元」；可不可熟成紅茶也有「莓果春芽買一送一」，好康一次整理喝個夠。

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📌星巴克「買一送一」！全台門市現場、外送foodomo都半價
2024星巴克最新SUMMER PARTY盛夏數位體驗，完成遊戲天天都能抽獎獲得優惠券，即日起至8月9日11:00-20:00，到門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠！提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

想喝外送「星巴克買一送一」不用抽，即日起至8月9日每週三至五，使用foodomo外送也能爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來特大杯那堤一杯才75元、焦糖瑪奇朵一杯85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元，通通百元有找、半價喝爽爽。

▲星巴克「數位體驗」今（12）起連20天抽買一送一優惠券。到星巴克別再只點星冰樂，YTR推薦5款更值得喝的星巴克飲品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲看奧運喝星巴克「買一送一」優惠最嗨！全台門市現場、外送foodomo都半價。（圖／記者蕭涵云攝）
📌CoCo都可：楊枝甘露「第二杯0元」！
手搖飲控的夏天必喝楊枝甘露啊！CoCo都可還有2款選擇幫消暑，以優酪乳為基底的「纖細楊枝甘露」熱量少一半；香濃椰奶打造的「胖胖楊枝甘露」當然是經典又夠味，雙雙搭配果香十足的當季芒果及酸甜多汁的紅葡萄柚果肉，還加入Q彈西谷米與CoCo特有的「蜜香凍」配料，水果控、咀嚼控都能一次滿足。今7月31日CoCo週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「楊枝甘露第二杯0元」划算優惠，相當於「買一送一」！相當於一杯只要35元就入手，超便宜。

提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限7月31日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可週三好友日，一日限定「楊枝甘露第二杯0元」。（圖／CoCo都可提供）
▲CoCo都可週三好友日，一日限定「楊枝甘露第二杯0元」。（圖／CoCo都可提供）
📌可不可熟成紅茶：莓果春芽買一送一！Uber Eats X Hami Video優惠
迎接奧運為中華隊加油！可不可熟成紅茶於Uber Eats外送平台，有驚喜「莓果春芽買一送一」優惠，提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。而且即日起至8月12日於Uber Eats平台購買限定組合：熟成紅茶「Uber Eats X Hami Video」看賽事挺中華，即贈「影劇館+ 5日免費體驗序號」乙組；每人每帳號僅會獲得乙組序號；序號將於賽事期間後，統一由Uber Eats發放；免費體驗序號，請至Hami Video官網使用。

▲官方曝光「可不可熟成紅茶總部工作規範」，證實新竹關埔分店女店員不只美甲還佩戴飾品「確實違規」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶在Uber Eats外送平台上有買一送一、Hami Video免費體驗序號優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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