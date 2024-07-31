奧運籃球／灌籃高手真人版！河村勇輝就像宮城 井上雄彥也說讚
2024巴黎奧運男籃項目，日本男籃昨（31）日對上地主法國，雙方鏖戰至延長賽，最終日本90:94惜敗法國，日本後衛河村勇輝表現強悍，全場繳出26投9中，三分球15中6，砍下29分7籃板6助攻1抄截，成為21世纪第三位在奧運單場比賽中能得到至少25分5籃板5助攻的球員，前兩位分別為2012年的Luol Deng和2016年的「KD」Kevin Durant，賽後談到自己的表現，河村表示：「我們輸了，我還要再進步。」7月31日剛好是漫畫《灌籃高手》中湘北高中後衛宮城良田的生日，河村和漫畫中的宮城同樣都為矮後衛，河村的表現，讓球迷直呼：「簡直是灌籃高手真人版！」
記者吳政紘/綜合報導
讀秒階段法國四分打成關鍵 河村不認為有犯規
昨日比賽最後讀秒階段，河村的犯規讓法國後衛Matthew Strazel上演四分打將比分追平，進入延長賽後日本氣力放盡，最終4分差不敵法國，賽後河村也談到那個犯規，他說：「我覺得那球沒有犯規。但是Strazel是個很棒的射手，那球難度很高，而他投進了。」
井上雄彥發文力挺 河村成宮城良田真人版
漫畫灌籃高手作家井上雄彥，昨晚也熬夜觀看日本對上法國的比賽，賽後他也在X上發文支持日本男籃，並表示以日本男籃為驕傲，「非常精彩的一場比賽。為我們日本男籃而自豪，全世界都看到了他們的表現值得勝利。繼續挑戰八強的腳步吧。另外，也不愧是法國男籃，恭喜獲勝。」
7月31日剛好是漫畫中湘北高中後衛宮城良田的生日，河村和漫畫中的宮城同樣都為矮後衛，河村的表現，讓球迷直呼：「簡直是灌籃高手真人版！」。而河村也成為繼Luol Deng和Kevin Durant後，21世纪第三位在奧運單場比賽中能得到至少25分5籃板5助攻的球員。