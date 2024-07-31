李珠珢IG發「1句中文」粉絲暈了！留言區變許願池：妳快來台灣

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李珠珢的美貌被譽為「真人版AI」，在台灣應援的兩天收穫不少粉絲，而她也在IG分享所有球迷、粉絲標記她的限時動態，對於爆紅，她曾透露感到非常意外，一舉一動都受到高度關注。
今日她在IG分享穿著應援服的背影照，用中文寫下「幸福的時光」並貼出台灣國旗的貼圖與愛心符號，讓粉絲再度陷入瘋狂，「你超可愛，快來台灣」、「歡迎再來台灣」、「讚啦三振舞」、「期待你再來」。
女神曝和隊員私訊對話 離開台灣已想念
事實上，隨著應援活動落幕，李珠珢也曝光自己和Fubon Angels沁沁的對話，沁沁用英文和她說：「希望妳這2天玩得愉快。」李珠珢也回應：「因為和妳待在同一隊，我感覺很自在，非常謝謝妳，希望能夠再次見到妳。」讓沁沁不捨直呼：「我會想念妳的，希望能再見到妳。」李珠珢在截圖上Tag沁沁並感慨：「我想妳。」可見女神對台灣的喜愛。
對於這次海外的交流活動，起亞虎啦啦隊隊長金韓拿表示：「如果之後都能有這樣的交流活動，我們可能會每年都很期待這天，也很希望兩邊球團的合作可以繼續下去。」看來之後還是有機會能在台灣見到李珠珢的。
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生 日：2004年7月24日（19歲）
身 高：170cm
血 型：AB型
出 道：2023年
公 司：APEX comunications Co., Ltd.
職 業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）
社群平台：IG、YouTube、TikTok、CHZZK、AfreecaTV