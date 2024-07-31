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李珠珢IG發「1句中文」粉絲暈了！留言區變許願池：妳快來台灣

▲李珠珢PO出在台灣應援的照片，用中文寫下「幸福的時光」，不少粉絲看了都喊話希望她再來台灣。（圖／翻攝自李珠珢IG）
▲李珠珢PO出在台灣應援的照片，用中文寫下「幸福的時光」，不少粉絲看了都喊話希望她再來台灣。（圖／翻攝自李珠珢IG）

記者李欣容／台北報導

南韓19歲啦啦隊女神李珠珢憑著「三振舞」爆紅，她在7月27、28日跟著起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」參與在台北大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」主題日，如今李珠珢已經離台，粉絲的心也跟著她飛回韓國，今（31）日她在IG發文，用中文字寫下「幸福的時光」，讓粉絲狂喊：「妳快來台灣！」

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▲李珠珢用中文寫下「幸福的時光」並附上台灣國旗的貼圖。（圖／翻攝自李珠珢IG）
▲李珠珢用中文寫下「幸福的時光」並附上台灣國旗的貼圖。（圖／翻攝自李珠珢IG）
李珠珢台灣應援　甜喊「幸福的時光」

李珠珢的美貌被譽為「真人版AI」，在台灣應援的兩天收穫不少粉絲，而她也在IG分享所有球迷、粉絲標記她的限時動態，對於爆紅，她曾透露感到非常意外，一舉一動都受到高度關注。

今日她在IG分享穿著應援服的背影照，用中文寫下「幸福的時光」並貼出台灣國旗的貼圖與愛心符號，讓粉絲再度陷入瘋狂，「你超可愛，快來台灣」、「歡迎再來台灣」、「讚啦三振舞」、「期待你再來」。

▲李珠珢大巨蛋。（圖／讀者提供）
▲李珠珢在7月27、28日跟著起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」參與在台北大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」主題日。（圖／讀者提供）
女神曝和隊員私訊對話　離開台灣已想念

事實上，隨著應援活動落幕，李珠珢也曝光自己和Fubon Angels沁沁的對話，沁沁用英文和她說：「希望妳這2天玩得愉快。」李珠珢也回應：「因為和妳待在同一隊，我感覺很自在，非常謝謝妳，希望能夠再次見到妳。」讓沁沁不捨直呼：「我會想念妳的，希望能再見到妳。」李珠珢在截圖上Tag沁沁並感慨：「我想妳。」可見女神對台灣的喜愛。

對於這次海外的交流活動，起亞虎啦啦隊隊長金韓拿表示：「如果之後都能有這樣的交流活動，我們可能會每年都很期待這天，也很希望兩邊球團的合作可以繼續下去。」看來之後還是有機會能在台灣見到李珠珢的。

李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案

生　日：2004年7月24日（19歲）

身　高：170cm

血　型：AB型

出　道：2023年

公　司：APEX comunications Co., Ltd.

職　業：大韓民國啦啦隊

MBTI：INTJ

啦啦隊經歷：

水原現代建設山州女子排球隊（2023～）

水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）

富川韓亞1Q（2023～）

高陽索諾天空槍手（2023～）

起亞虎KIA（2024～）

社群平台：IGYouTubeTikTokCHZZKAfreecaTV

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