奧運桌球／莫雷加德爆冷王楚欽　「六角拍」造型醒目、但只是輔助

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為什麼這次爆冷如此讓人吃驚？因為中國在2004年雅典奧運王皓輸給韓國高手柳承敏之後，就再也沒有丟過男單金牌。他們一向以兩名球員各守一個「半區」而自豪，而上一次男單有中國球員在四強之前出局是在1992年巴塞隆納，這就是這個國家的桌球底蘊，也是這次爆冷的大背景。
莫雷加德年少成名 19歲就贏莊智淵
莫雷加德並不是讓人陌生的名字，早在2021年的休士頓世錦賽上，年僅19歲的莫雷加德先後擊敗莊智淵、Patrick Franziska、Quadri Aruna、Timo Boll等世界好手闖入決賽，成為了該屆賽事的最大黑馬，最終才輸給了當時的球王樊振東，拿下世錦賽銀牌。
莫雷加德成名的早，被認為是天才選手，14歲就在歐洲青年錦標賽中奪冠，被認為是傳奇瑞典名將「桌球皇帝」華德納（Jan-Ove Waldner）的接班人。
莫雷加德的技術不算先進，但節奏和變化能力好，很會玩球，他的正拍很強大，速度、質量和旋轉都有一定水準，反手雖然威力不能算頂尖，但變化很多，讓人防不勝防，打法力球在前三板取得優勢。
就如許多歐洲球員一樣，莫雷加德剛出道那幾年，他的脾氣一直視被外界所詬病的部分，球沒打好就在場上擺臭臉，輸球就丟拍子，抱怨、嘲諷對手也是時有耳聞。不過今天他倒是一直十分冷靜，第5局開局王楚欽兩顆運氣球也沒影響到他，很快就調整好心態，一路沉穩的發揮直到爆冷產生。
六角拍神奇在哪？重心更靠前、擊球面積大
那麼，莫雷加德的六角型拍子符合規則嗎？答案是肯定的，因為世界桌總只限制了拍子的厚度，沒有對形狀做出限制，莫雷加德家鄉瑞典就有廠商在專門製造這種形狀的球拍。過去世界桌壇正式比賽中，大多時候我們看到的都是橢圓形的拍子，「六角拍」除了新奇之外，到底給莫雷加德帶來什麼優勢？
六角拍擁有比傳統底板增加5%的擊球面積，大部分球員最佳擊球面積在底板上半部，它橫板增加了11%的最佳擊球面積，所以意味著球員更容易打出速度快、力量大的球。武漢市桌球協會秘書長沈博林此前接受中國媒體訪問時，就曾點評表示，六角拍的重心更靠前，擊球面積大、力量更強，它有自己性能上優越的一面，但很多方面還在試驗、完善，並非完美。
應該說，球拍性能固然影響比賽戰局，但也只是一種工具，好的球拍需要配合選手的球風和技戰術，並沒有哪一種就一定更好，而是要符合個人特點，才能發揮出最大效果。今天莫雷加德無疑是場上發揮更好的那個人，針對王楚欽的擺短就直接強攻，逼得對手要和自己拚球，賽前策略和執行都很完美，贏下比賽的是六邊形戰士、而非六角拍。
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