奧運桌球／王楚欽出局！莫雷加德4：2淘汰球王　男單最大冷門產生

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王楚欽昨天才剛剛和孫穎莎幫中國拿下隊史在桌球混雙項目的首金，但在奪冠後，攝影記者在搶拍照的過程中，不慎踩斷了他的球拍，當下他怒視媒體，但也無可奈何，最終只能接受這個事實。
今天對上22歲的莫雷加德，王楚欽可能是受到體能影響，也有可能是因為換拍還不是很適應，開賽打得並不舒服，前2局竟以10：12和7：11丟掉，陷入局數0：2落後。
莫雷加德目前世界排名第26，打法右手橫板弧圈結合快攻，他曾在2022年一度高居世界第3，拿過世錦賽男單銀牌，屬於穩定性不夠、但上限很高的球員。王楚欽昨天才打一場高強度的硬仗，今天又對上他，確實是很大的跳戰。
莫雷加德4：2取勝 慘遭爆冷
不過球王終究是球王，3、4兩局他以11：5、11：7拿下，將局數扳成了2：2。關鍵的第5局，莫雷加德開局運氣不佳，對方一顆擦邊、一顆擦網得分，不過他心態沒受影響，一波6：2的攻勢將分差拉開，但王楚欽也不是省油的燈，連拿3分追趕上來。雙方9：9後，王楚欽擰球失誤，給出賽點，莫雷加德也把握機會以11：9拿下。
第6局莫雷加德越拚越兇，王楚欽一擺短就被前者搶攻橫掃，3：7陷入落後，他雙手一攤，情緒已經受到影響。莫雷加德取得4個賽點，最終以11：6拿下。
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