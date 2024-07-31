英國前拳王再度質疑林郁婷性別問題！對手曝「被她打到史上最痛」

戴資穎與依瑟儂奧運相擁落淚！世界羽球總會發文：這是一個時代

▲台灣羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（圖／世界羽球總會提供）
▲台灣羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（圖／世界羽球總會提供）

記者吳政紘/綜合報導

台灣羽球一姊戴資穎今（31）日在巴黎奧運女單項目出戰好友泰國依瑟儂，結果小戴以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，生涯奧運「最後一舞」以落淚作收，不過兩人賽後相擁還說「悄悄話」，也讓球迷動容，世界羽球總會（BWF)也在社群發文，感謝戴資穎，並寫下「她們是一個時代。」，似乎在透露「羽球女單F4」正式落幕，戴資穎很快就選擇退役，連日本球迷都寫下：「恭喜妳，也感謝你，太早退役了吧。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴資穎退役　球迷也感到遺憾

現今國際羽壇女單大賽冠軍幾乎由台灣一姊戴資穎、南韓「世界球后」安洗瑩、日本名將山口茜及中國大陸好手陳雨菲「F4」壟斷，戴資穎則是四人中最早退役，不過依瑟儂、辛度等跟戴資穎私底下也都是好友，大家感情已超過國籍束縛。

戴資穎從2009年開始代表台灣在國際賽亮相，超過15年的球員生涯，也累積不少粉絲，而她7歲就開始打羽球到現在，也將正式退下球衣，改由他人接手。

戴資穎賽後跟依瑟儂感情依舊很好，兩人都哭了，戴資穎先是痛哭，之後再跟好友相擁而笑，看到不少球迷都感動落淚。依瑟儂曾說，知道戴資穎即將退役，但她的確實力比自己好，所以也很捨不得，如今兩人相知相惜，也在奧運羽球路上互相扶持。

世界羽球總會（BWF)也在社群發文，感謝戴資穎，並寫下「她們是一個時代。」，戴資穎很快就選擇退役，連日本球迷都寫下：「恭喜妳，也感謝你，太早退役了吧。」感謝小戴的付出。

▲2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她在今天對決好朋友依瑟儂，最終以0：2直落二輸球，身體已經明顯跟不上場上意識，賽後依瑟儂和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩個好友哭成一團。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她在今天對決好朋友依瑟儂，最終以0：2直落二輸球，身體已經明顯跟不上場上意識，賽後依瑟儂和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩個好友哭成一團。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，今（31）日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，今（31）日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

戴資穎生涯累積羽球32冠女單第一人！球迷：妳已把最好的留給台灣

奧運羽球／戴資穎、依瑟儂都哭了！賽後兩人大擁抱　最後一舞落幕

奧運現場／戴資穎輸球哭了！被好友依瑟儂擊退　最後一舞無緣8強

奧運羽球／戴資穎手部擦傷緊急治療！首局以19:21不敵泰國依瑟儂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生