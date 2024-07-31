戴資穎與依瑟儂奧運相擁落淚！世界羽球總會發文：這是一個時代
台灣羽球一姊戴資穎今（31）日在巴黎奧運女單項目出戰好友泰國依瑟儂，結果小戴以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，生涯奧運「最後一舞」以落淚作收，不過兩人賽後相擁還說「悄悄話」，也讓球迷動容，世界羽球總會（BWF)也在社群發文，感謝戴資穎，並寫下「她們是一個時代。」，似乎在透露「羽球女單F4」正式落幕，戴資穎很快就選擇退役，連日本球迷都寫下：「恭喜妳，也感謝你，太早退役了吧。」
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎退役 球迷也感到遺憾
現今國際羽壇女單大賽冠軍幾乎由台灣一姊戴資穎、南韓「世界球后」安洗瑩、日本名將山口茜及中國大陸好手陳雨菲「F4」壟斷，戴資穎則是四人中最早退役，不過依瑟儂、辛度等跟戴資穎私底下也都是好友，大家感情已超過國籍束縛。
戴資穎從2009年開始代表台灣在國際賽亮相，超過15年的球員生涯，也累積不少粉絲，而她7歲就開始打羽球到現在，也將正式退下球衣，改由他人接手。
戴資穎賽後跟依瑟儂感情依舊很好，兩人都哭了，戴資穎先是痛哭，之後再跟好友相擁而笑，看到不少球迷都感動落淚。依瑟儂曾說，知道戴資穎即將退役，但她的確實力比自己好，所以也很捨不得，如今兩人相知相惜，也在奧運羽球路上互相扶持。
世界羽球總會（BWF)也在社群發文，感謝戴資穎，並寫下「她們是一個時代。」，戴資穎很快就選擇退役，連日本球迷都寫下：「恭喜妳，也感謝你，太早退役了吧。」感謝小戴的付出。