奧運5大手搖珍煮丹、大苑子買1送1！星巴克門市、外送都買一送一

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迎接奧運為中華隊加油！即日起至8月13日，可不可熟成紅茶於Uber Eats外送平台，可享指定商品「買一送一」優惠，爽喝金蘋春芽、莓果春芽都半價；而且會員獨享消費滿270元折50。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌大苑子：開喝荔枝新品！外送消暑飲品「買一送一」
大苑子人氣荔枝系列回歸，現在都喝得到選用台中太平的黑葉荔枝打造的手搖飲料，包括荔枝玫瑰、荔枝艾波、荔枝蜜朵朵3款口味。即日起至8月13日於外送平台Uber Eats，也有百年仙草干茶「買一送一」消暑優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌珍煮丹：聯名日本插畫藝術家matsui！外送「買一送一」
珍煮丹X日本插畫藝術家matsui推出超萌狗狗聯名商品，打造可愛杯身、大容量環保杯、超限量藝術家簽名版悠遊卡等週邊；於珍煮丹全台門市，凡購買任一飲品、輕食不限金額，即可加購乙個，購買兩杯即可加購兩個周邊，以此類推。還推出消暑新品西瓜烏龍啊嗚、西瓜椰奶小芋圓開喝。
更棒的是，8月珍煮丹也有外送「買一送一」優惠，即日起至8月13日，於Uber Eats點得到黑糖檸檬冬瓜、黑糖冬瓜不知春、懷舊奶茶「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌康青龍：奶茶控開喝「買一送一」外送Uber Eats優惠
康青龍於外送平台Uber Eats上祭出全用戶適用的「買一送一」手搖飲優惠，即日起至8月13日，奶茶控可鎖定仙凍黑奶茶、伯爵奶茶「買一送一」，另外也有御香烏龍青茶、清檸綠茶也爽喝消暑「買一送一」優惠；而且Uber One會員消費滿399元再享85折。
📌甲文青：LINE領券爽喝8折！外送「買一送一」
手搖飲料甲文青新推出「蘋果波波」以蘋果醋特調搭配青茶凍＋波波，即日起至8月3日，開放官方LINE登入會員領取專屬優惠券，於8月31日前爽喝「蘋果波波8折」優惠。限兌換乙次，單筆訂單限優惠乙杯；優惠不併用。即日起至8月31日，於Uber Eats外送平台上也有指定品項「買一送一」，開喝特等文青茶、半熟檸檬青、芭樂檸檬都半價。
📌全台星巴克「買一送一」！門市現場、外送foodomo都半價
星巴克2024最新SUMMER PARTY盛夏數位體驗，即日起至8月9日11:00-20:00，簡單完成遊戲天天抽獎優惠券，全台星巴克門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠！而且分別透過LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，還能放大一天就抽獎三次，不怕喝不到買一送一。提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
靠foodomo爽喝外送「星巴克買一送一」不用抽，即日起至8月9日每週三至五，foodomo也有指定飲品外送「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於一杯特大杯那堤75元、焦糖瑪奇朵才85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元，划算百元有找買法曝光，半價喝飲料最消暑。