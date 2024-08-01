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南投石龍宮大火！「泡麵土地公」由來　參拜方式、最愛泡麵免費吃

▲有「泡麵土地公」之稱的南投中寮石龍宮今（1）凌晨大火，大殿一片焦黑，然而殿內土地公神像全員安好，連鬍鬚都平安。（圖／翻攝石龍宮臉書）
▲有「泡麵土地公」之稱的南投中寮石龍宮今（1）凌晨大火，大殿一片焦黑，然而殿內土地公神像全員安好，連鬍鬚都平安。（圖／翻攝石龍宮臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

南投縣中寮鄉石龍宮，以拜泡麵聞名，而有「泡麵土地公」之稱，無奈今（1）凌晨石龍宮發生大火，大殿慘遭火吻，當時不少人拜拜完正吃著泡麵，看見火勢竄出後急忙抱著泡麵逃命，幸好火勢很快被趕來的消防員撲滅，殿內土地公神像也如神蹟般全員平安，連鬍鬚都安好。「泡麵土地公」由來為何？該怎麼拜？泡麵土地公最愛的泡麵又是哪一碗？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。

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泡麵土地公名稱由來

相傳在六合彩盛行的年代，經常有不少信眾來南投中寮石龍宮過夜求明牌，因為石龍宮位置偏遠無處覓食，便有人帶整箱泡麵來充飢。 吃不完的就留在廟裡給其他人吃，有人吃了中獎又買泡麵回來還願。 久而久之拜泡麵、吃泡麵就變成石龍宮的習俗了。

▲石龍宮裡有許多已經祭拜過的「平安泡麵」，供信眾拜拜後免費享用。（圖／翻攝石龍宮臉書）
▲石龍宮裡有許多已經祭拜過的「平安泡麵」，供信眾拜拜後免費享用。（圖／翻攝石龍宮臉書）
石龍宮祭拜流程

1.先把泡麵、金紙放上供桌。

2.從外面的天公爐開始拜，向玉皇大帝及諸神佛，表明自己是誰，以及想祈求的事。

3.進入殿內拜土地公，再和土地公爺爺說自己是誰、出生年月日、家住哪裡，還有最重要的是祈求什麼。

4.和土地公爺爺說完悄悄話後，大約等15分鐘，擲筊請示，問說「今日拜拜是不是圓滿了？是否可以化寶（就是指燒金紙）？」

5.如果擲筊為聖筊，即一正一反，就可以燒金紙；若擲得陰筊，要再等5分鐘，若香過半，請再補3炷香，直到土地公允許撒供為止。

▲不少信徒買整箱泡麵回來還願，形成石龍宮獨特的祭拜泡麵的文化。（圖／翻攝石龍宮臉書）
▲不少信徒買整箱泡麵回來還願，形成石龍宮獨特的祭拜泡麵的文化。（圖／翻攝石龍宮臉書）
拜完後，就可以到泡麵區挑選一碗已經祭拜過的「平安泡麵」好好享用了，據說早期只有維力炸醬麵，現在可是增加到各式品牌都有，包含來一客、味味A排骨雞麵、統一肉燥麵、阿Q桶麵等，也有素食泡麵可供選擇，而重點是全部都不用錢。

不過，廟方也提醒，拿了泡麵就要吃完，「人在做，天在看」，不能浪費食物。據悉，最高一天可以吃掉4、500碗泡麵。也有很多信眾會買一箱箱的泡麵回來還願，形成石龍宮「泡麵換泡麵」的獨特祭拜文化。

▲廟方還備有簡易用餐區，方便信眾吃泡麵。（圖／翻攝石龍宮臉書）
▲廟方還備有簡易用餐區，方便信眾吃泡麵。（圖／翻攝石龍宮臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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