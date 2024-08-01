YG免費轉讓G-Dragon、GD商標！權志龍拿回藝名免改名　背後內幕曝

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GD跟「YG娛樂」的合約於2022年12月29日到期，去年（2023）10月，GD因為被陷害吸毒，「YG娛樂」翻臉不認人，GD疑似覺得被背叛決定不續約，「YG娛樂」就被爆出偷偷延長註冊G-Dragon、GD等商標權，他們也在2023年12月23日正式官宣「分手」，確定分道揚鑣不續約，。
「YG娛樂」曾於2003年2月首次申請G-Dragon商標權，有效期限為10年，到期後再於2013年2月延期登記，2023年9月13日再延長註冊，除非有特殊狀況，否則「G-Dragon」未來10年都屬於「YG娛樂」。
相隔11個月，「YG娛樂」今天決定無償轉讓「G-Dragon」、「GD」等商標權，權志龍今後可以自由使用「G-Dragon」的名義活動。韓媒指出，「YG娛樂」認為，當這些商標權讓給權志龍時，其附加價值會被放大，所以做出這重大決定。
「YG娛樂」相關人跟媒體表示：「G-Dragon和GD等商標權已經轉讓給了該藝術家。」權志龍的公司「Galaxy Corporation」也證實此事：「G-Dragon的商標權已經轉讓過來，使用這個名字進行活動完全沒有問題。」
G-Dragon小檔案
本 名：權志龍
綽 號：GD
生 日：1988年8月18日（35歲）
緋 聞：水原希子、小松菜奈、李珠妍、Jennie、張員瑛
公 司：YG娛樂（2006年～2023年）、Galaxy Corporation（2023年～）
經 歷：BIGBANG、GD X TAEYANG、GD&TOP
代表作：
《Heartbreaker》
《Breathe》
《Gossip man》
《Who You?》
《Black》
《ONE OF A KIND》
《Untitled,2014》
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