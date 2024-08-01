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YG免費轉讓G-Dragon、GD商標！權志龍拿回藝名免改名　背後內幕曝

▲「YG娛樂」決定把G-Dragon、GD兩大商標還給權志龍。（圖／YG官網、GD IG）
▲「YG娛樂」決定把G-Dragon、GD兩大商標還給權志龍。（圖／YG官網、GD IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓經紀公司「YG娛樂」跟BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）去年（2023）疑似在「爭奪名字商標」，今（1）日韓媒報導，「YG娛樂」為了製造好形象，決定無償轉讓「G-Dragon」、「GD」等商標，權志龍未來確定可以「自由使用」該名字活動。

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▲權志龍拿回名字，未來可以盡情使用G-Dragon、GD等藝名。（圖／翻攝텐아시아）
▲權志龍拿回名字，未來可以盡情使用G-Dragon、GD等藝名。（圖／翻攝텐아시아）
G-Dragon綽號GD，本名「權志龍」，他在6歲就以童星歌手身分亮相，曾是「SM娛樂」的練習生，2001那年才12歲的他，改轉至「YG娛樂」旗下，國中3年級開始創作寫歌，2006年作為BIGBANG隊長身分出道，BIGBANG更是「YG娛樂」的經濟來源支柱，不管是創作的團體歌曲《紅霞》、《Haru Haru》、《Tonight》、《Love Song》、《FANTASTIC BABY》；還是跟T.O.P的分隊作品《HIGH HIGH》、《OH YEAH》；或是個人單曲《Heartbreaker》、《Breathe》、《Gossip man》、《Who You?》、《Black》、《ONE OF A KIND》、《Untitled,2014》等，甫推出都深受喜愛，在K-POP歷史上寫下紀錄，不少韓星過去都以GD為榜樣，BTS成員柾國就是因為看到GD的表演，萌生當歌手的想法。

GD跟「YG娛樂」的合約於2022年12月29日到期，去年（2023）10月，GD因為被陷害吸毒，「YG娛樂」翻臉不認人，GD疑似覺得被背叛決定不續約，「YG娛樂」就被爆出偷偷延長註冊G-Dragon、GD等商標權，他們也在2023年12月23日正式官宣「分手」，確定分道揚鑣不續約，。

「YG娛樂」曾於2003年2月首次申請G-Dragon商標權，有效期限為10年，到期後再於2013年2月延期登記，2023年9月13日再延長註冊，除非有特殊狀況，否則「G-Dragon」未來10年都屬於「YG娛樂」。

相隔11個月，「YG娛樂」今天決定無償轉讓「G-Dragon」、「GD」等商標權，權志龍今後可以自由使用「G-Dragon」的名義活動。韓媒指出，「YG娛樂」認為，當這些商標權讓給權志龍時，其附加價值會被放大，所以做出這重大決定。

「YG娛樂」相關人跟媒體表示：「G-Dragon和GD等商標權已經轉讓給了該藝術家。」權志龍的公司「Galaxy Corporation」也證實此事：「G-Dragon的商標權已經轉讓過來，使用這個名字進行活動完全沒有問題。」

G-Dragon小檔案
本　名：權志龍
綽　號：GD
生　日：1988年8月18日（35歲）
緋　聞：水原希子、小松菜奈、李珠妍、Jennie、張員瑛
公　司：YG娛樂（2006年～2023年）、Galaxy Corporation（2023年～）
經　歷：BIGBANG、GD X TAEYANG、GD&TOP
代表作：
《Heartbreaker》
《Breathe》
《Gossip man》
《Who You?》
《Black》
《ONE OF A KIND》
《Untitled,2014》

▲▼BIGBANG曾是K-POP的傳奇人物，寫下無數輝煌歷史。（圖／BIGBANG臉書）
▲▼BIGBANG曾是K-POP的傳奇人物，寫下無數輝煌紀錄。（圖／BIGBANG臉書）
▲▼BIGBANG曾是K-POP的傳奇人物，寫下無數輝煌歷史。（圖／BIGBANG臉書）
 
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