戴資穎奧運謝幕！為阿嬤上億獎金一半買左營電梯透天　驚人增值曝

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戴資穎2019年買下左營區文強路上的5層樓電梯透天，1樓為戴資穎個人品牌「戴萌TTY」（Love TTY）店面，販售羽球拍、球鞋、服飾，以及合作、自創等週邊商品。
實際查詢實價登錄，當時屋齡13年的5層樓電梯透天，總坪數212.8坪，成交總價為5580萬元。不過備註載明「土地法第34條之1案件」，也是因此條，讓戴資穎簽約後拖延1年，直到2020年7月才過戶。
戴資穎左營家卡1年才過戶 全因這1條法律
高源不動產估價師事務所所長陳碧源曾說明，土地法第34條之1，是針對有共同持有人的不動產，處分時的相關規定。
陳碧源說明，台灣常見同一筆土地或房屋，因繼承或其他因素有多人共同持分持有，若要單獨處分持分，可能得低價出脫，但如果過半共有人同意，或者共有持分範圍超過2/3，就可以依土地法第34條之1規定賣房地。要注意的是，買方得願意配合相關承買條件及等待移轉程序。
小戴左營家5年增值曝光 對街2樓透天漲勢更驚人
至於戴資穎左營5樓電梯透天如今增值情形為何？台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智告訴《NOWnews今日新聞》說：「至少增值1000~2000萬！最少！」陳揚智說明，左營受惠半導體產業進駐楠梓產業園區，房市看好，不過戴資穎家區域住宅區較多，可惜店面效應較為不足，否則漲勢應該更為驚人。
實價揭露，文強路上近年透天厝交易較少，最新的是鄰近戴資穎家2樓透天，總面積253.58坪，2020年成交總價高達1億7262萬元，現為知名房仲店面。陳揚智指出，該物件土地面積大，較小戴家更具都更效應，未來有可能蓋成華廈銷售，目前至少已經增值了3~4成，也就是將近7000萬元，直言「南部透天不是用坪數在賣的」。
而高鐵左營站三鐵共構、台積電題材繼續燒旺左營房價，新的預售案直接從5字頭起跳，東森房屋統計，今年上半年，新成屋平均每坪36.98萬元，比去年下半年平均34.55萬元，上漲7.03％，預售屋從去年下半年的37.43萬元，漲至今年上半年的39.60萬元，漲幅5.80％，中古屋漲幅則達8.83％。
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