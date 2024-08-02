曾傳昇驚傳涉賭遭起訴！是味全龍復出元年創隊班底　曾被寄予厚望

我是廣告 請繼續往下閱讀
味全龍隊在重返中職第一個年頭的2019年選秀會上，選進了許多如今已成為當家球星的選手，包含了火球男徐若熙、重砲劉基鴻、表現穩定的二壘手李凱威等人。而曾傳昇也是在同年加入到味全龍，當時龍隊在第三輪第一順位將他選進，甚至比明星外野手「天哥」郭天信順位還要來得早，就是相當看重曾傳昇的守備功夫，也期望他能鞏固起球隊的游擊大關。
曾傳昇進職業後卻沒打出身價 也曾被葉總說重話
未料現年23歲的曾傳昇，卻沒能成功在職業賽場上兌現應有天賦，不但在一、二軍之間載浮載沉，過去也曾被總教練葉君璋說過重話。曾傳昇生涯至今共在一軍累計出賽129場，打擊率為0.178，全壘打則是尚未開張，有8分打點，今年只有在一軍留下1場出賽紀錄。
味全龍球團稍早針對本起事件表示：「經查德州撲克雖為融合心理學、數學和策略思維的競技運動，惟實務上仍常出現合法掩護非法賭博之情事，球團內規亦禁止選手前往此類場所，並一再要求選手自律。」
而針對曾傳昇遭起訴，龍隊球團同樣深表遺憾，並對未能落實球員生活管理深表歉意，「球團日前獲悉選手涉足爭議場所，已先通報聯盟並依內部管理規範懲處，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。」對於曾傳昇捲入賭博風波，所屬經紀公司稍早則表示：「目前都還調查中，不方便透露。」
曾傳昇小檔案：
出生日期：2000年11月22日（23歲）
身高體重：175公分 68公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：游擊手、二壘手
出生地點：中華民國高雄市
最高學歷：開南大學
職棒選秀：2019年中華職棒季中選秀會味全龍隊第五指名
中職資歷：中華職棒味全龍隊（2019年08月03日～）
資料來源：台灣棒球維基館