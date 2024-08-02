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曾傳昇驚傳涉賭遭起訴！是味全龍復出元年創隊班底　曾被寄予厚望

▲味全龍隊內野手曾傳昇，稍早因涉嫌玩德州撲克遭警方起訴，過去他的潛力備受許多球探肯定，味全龍也在復出元年、2019年選秀會上在第三輪第一順位將他選進，就是希望曾傳昇能鞏固起球隊中線防守 。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.26）
▲味全龍隊內野手曾傳昇，稍早因涉嫌玩德州撲克遭警方起訴，過去他的潛力備受許多球探肯定，味全龍也在復出元年、2019年選秀會上在第三輪第一順位將他選進，就是希望曾傳昇能鞏固起球隊中線防守 。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.26）

記者陳品翔/綜合報導

曾傳昇遭起訴！根據媒體報導，台北市檢警今年1月間在士林區一處私宅中破獲非法德州撲克賭場，當場逮獲賭場經營者及13名賭客，而賭客名單中竟赫見中華職棒味全龍隊內野手曾傳昇，也意外造成熱烈討論。而曾傳昇的潛力過去備受許多球探肯定，味全龍也在復出元年、2019年選秀會上在第三輪第一順位將他選進，就是希望曾傳昇能鞏固起球隊中線防守，未料如今他不但沒能打出應有身價，還意外涉入賭博風波，後續會遭受球團怎樣的處罰仍待關注。

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曾傳昇潛力不俗　龍隊復出首年將他選進

味全龍隊在重返中職第一個年頭的2019年選秀會上，選進了許多如今已成為當家球星的選手，包含了火球男徐若熙、重砲劉基鴻、表現穩定的二壘手李凱威等人。而曾傳昇也是在同年加入到味全龍，當時龍隊在第三輪第一順位將他選進，甚至比明星外野手「天哥」郭天信順位還要來得早，就是相當看重曾傳昇的守備功夫，也期望他能鞏固起球隊的游擊大關。

曾傳昇進職業後卻沒打出身價　也曾被葉總說重話

未料現年23歲的曾傳昇，卻沒能成功在職業賽場上兌現應有天賦，不但在一、二軍之間載浮載沉，過去也曾被總教練葉君璋說過重話。曾傳昇生涯至今共在一軍累計出賽129場，打擊率為0.178，全壘打則是尚未開張，有8分打點，今年只有在一軍留下1場出賽紀錄。

味全龍球團稍早針對本起事件表示：「經查德州撲克雖為融合心理學、數學和策略思維的競技運動，惟實務上仍常出現合法掩護非法賭博之情事，球團內規亦禁止選手前往此類場所，並一再要求選手自律。

而針對曾傳昇遭起訴，龍隊球團同樣深表遺憾，並對未能落實球員生活管理深表歉意，「球團日前獲悉選手涉足爭議場所，已先通報聯盟並依內部管理規範懲處，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。」對於曾傳昇捲入賭博風波，所屬經紀公司稍早則表示：「目前都還調查中，不方便透露。」

▲味全龍曾傳昇涉賭玩德州撲克遭起訴，球團回應了。（圖／NOWnews資料照）
▲味全龍曾傳昇涉賭玩德州撲克遭起訴，球團回應了。（圖／NOWnews資料照）
曾傳昇小檔案：

出生日期：2000年11月22日（23歲）

身高體重：175公分　68公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：游擊手、二壘手

出生地點：中華民國高雄市

最高學歷：開南大學

職棒選秀：2019年中華職棒季中選秀會味全龍隊第五指名

中職資歷：中華職棒味全龍隊（2019年08月03日～）


資料來源：台灣棒球維基館

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