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曾傳昇涉賭再度傷害職棒形象！「東哥」黃忠義無奈嘆：危機意識差

▲味全龍游擊手曾傳昇 ，過去被看好可以站穩職棒舞台，如今因打德州撲克涉賭被逮。（圖／記者葉政勳攝，NOWnews資料照）
▲味全龍游擊手曾傳昇 ，過去被看好可以站穩職棒舞台，如今因打德州撲克涉賭被逮。（圖／記者葉政勳攝，NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

味全龍隊內野手曾傳昇今（2）日被媒體爆料，今年1月前往士林一間藝廊，涉嫌參與德州撲克賭局，而曾傳昇被逮後，味全龍球團也緊急通報聯盟，聯盟緊急調查，若經起訴，並涉及職棒簽賭，未來最重將「永不錄用」，而味全龍球團也將賠償1億元台幣。對於此事件頻傳，加上今年中職球員多有生活方面事件影響球技，《NOWnews今日新聞》招牌節目《野球名人房》主持人名球評「東哥」黃忠義表示：「選手要享受寂寞，自己承擔責任，會發生這樣的狀況，代表危機意識差。」

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曾傳昇不是第一位涉賭　但傷害職棒是永久

曾傳昇不是第一位中職涉賭球員，過去中職就因為簽賭案影響，球迷也因此流失不少，但年輕球員仍不自愛，遇到跟賭博相關事件，還是無法不被誘惑。

黃忠義無奈嘆氣表示：「發生這種事就沒辦法，每年聯盟都有，或是球團都有法治教育，這代表這些球員根本沒在聽，沒有認真吸收，所以自己也要承擔這些責任。

23歲的曾傳昇涉入賭博遭起訴，領隊丁仲緯表示，先前收到消息即立刻通報聯盟，目前先停止曾傳昇出賽和隨隊，球團內部也會做嚴厲懲處，至於是否開除或懲處結果，待紀律委員會討論過後再一併對外說明。

黃忠義強調，「職棒球員是公眾人物，對於自己的行為要謹言慎行，危機意識差，還不知道不能涉入這些地方，就要檢討，而球員也要懂得享受寂寞。」

根據中職規章明定：「球團隊職員若有賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款1至10萬元、禁賽1至10場。如有犯罪、重大違紀、或涉及與球賽有關之賭博行為，得加重處罰。最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款1億元。」

據了解，曾傳昇當時在等女友，但因為看到有機會玩德州撲克，沒意識到這可能涉及賭博，結果卻被警方當場逮住，還被帶到警局，最後依照賭博罪起訴，聯盟根據相關起訴內容，表示將處以最重之處分

知名主播蔡明里也表示：「中職跟過去相比，球員、教練等都多出好幾倍，啊觀眾也多很多，所謂人多就必有「個案」，但不需要太擔心，該怎麼處理就怎麼處理即可，畢竟環境再怎樣好，總會有人犯傻、犯錯，這不是苦勸、告誡、上課就能完全避免的。還是老話啦！你不珍惜，就沒啥可惜啦！」


▲味全龍隊內野手曾傳昇，稍早因涉嫌玩德州撲克遭警方起訴，過去他的潛力備受許多球探肯定，味全龍也在復出元年、2019年選秀會上在第三輪第一順位將他選進，就是希望曾傳昇能鞏固起球隊中線防守 。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.26）
▲味全龍隊內野手曾傳昇，稍早因涉嫌玩德州撲克遭警方起訴，過去他的潛力備受許多球探肯定，味全龍也在復出元年、2019年選秀會上在第三輪第一順位將他選進，就是希望曾傳昇能鞏固起球隊中線防守 。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.26）

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