曾傳昇涉賭再度傷害職棒形象！「東哥」黃忠義無奈嘆：危機意識差

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曾傳昇不是第一位中職涉賭球員，過去中職就因為簽賭案影響，球迷也因此流失不少，但年輕球員仍不自愛，遇到跟賭博相關事件，還是無法不被誘惑。
黃忠義無奈嘆氣表示：「發生這種事就沒辦法，每年聯盟都有，或是球團都有法治教育，這代表這些球員根本沒在聽，沒有認真吸收，所以自己也要承擔這些責任。」
23歲的曾傳昇涉入賭博遭起訴，領隊丁仲緯表示，先前收到消息即立刻通報聯盟，目前先停止曾傳昇出賽和隨隊，球團內部也會做嚴厲懲處，至於是否開除或懲處結果，待紀律委員會討論過後再一併對外說明。
黃忠義強調，「職棒球員是公眾人物，對於自己的行為要謹言慎行，危機意識差，還不知道不能涉入這些地方，就要檢討，而球員也要懂得享受寂寞。」
根據中職規章明定：「球團隊職員若有賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款1至10萬元、禁賽1至10場。如有犯罪、重大違紀、或涉及與球賽有關之賭博行為，得加重處罰。最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款1億元。」
據了解，曾傳昇當時在等女友，但因為看到有機會玩德州撲克，沒意識到這可能涉及賭博，結果卻被警方當場逮住，還被帶到警局，最後依照賭博罪起訴，聯盟根據相關起訴內容，表示將處以最重之處分。
知名主播蔡明里也表示：「中職跟過去相比，球員、教練等都多出好幾倍，啊觀眾也多很多，所謂人多就必有「個案」，但不需要太擔心，該怎麼處理就怎麼處理即可，畢竟環境再怎樣好，總會有人犯傻、犯錯，這不是苦勸、告誡、上課就能完全避免的。還是老話啦！你不珍惜，就沒啥可惜啦！」