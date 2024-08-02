麟洋進金牌戰「裁判美到讓人出神」 身分起底觀眾嗨爆：是龍媽！
2024巴黎奧運「男子雙打羽球」準決賽今（2）日晚間結束，「麟洋配」王齊麟、李洋拿成功進入決賽搶金牌，雖然比數跟賽事過程精采絕倫，但觀眾也被裁判Iris Metspalu（伊里斯梅特帕魯）的美貌迷倒，特別是她全程看著「麟洋」時都露出姨母笑，網友對此出神，覺得她長相神似《冰與火之歌》坦格利安家族的「龍媽」丹妮莉絲坦格利安，紛紛笑喊：「裁判長得好像龍媽！」更搞笑表示：「她的龍呢！」Threads討論居高不下。
記者陳雅蘭／綜合報導
「麟洋配」今在巴黎奧運男雙4強賽對上丹麥組合Kim Astrup和Anders Skaarup Rasmussen，「麟洋配」以18：21、21：17、21：10的分數拿下2局結束66分鐘賽事，成功殺進決賽。
全台球迷樂見王齊麟、李洋挺進金牌戰，不管是戰績、王齊麟的超神換拍，或是Anders Skaarup Rasmussen「拯救麟洋的界外球」送分，都是今晚球迷津津樂道的話題；同時注意到裁判的美貌與微笑，紛紛表示：「主審超美」、「有注意她的笑容」、「感覺全場都在姨母笑，有夠可愛的」、「真的全場都笑咪咪，好像在看自己的小孩打球」、「整場比賽下來，我的焦點都在裁判」、「主審笑容也是比賽的一個好看地方」。
觀眾越看越出神，覺得裁判長相神似《冰與火之歌》坦格利安家族「龍媽」丹妮莉絲坦格利安，笑喊：「她的龍呢！」、「要當裁判～龍先關在家裡」、「我也一直說他是坦格利安！超像龍族前傳女主角」、「我才在說這個裁判長得好像龍媽！！我就知道有人跟我看的重點一樣」、「每次在挑戰的時候看到她都覺得她可以隨時召喚龍...」、「原來大家都想的一樣，真的很像龍母」、「我一直在想她的龍呢」，討論越來越歪樓。
這位被稱作「龍媽」的評審，是來自愛沙尼亞的Iris Metspalu（伊里斯梅特帕魯），今年47歲，重要的國際羽毛球運動賽事都能見到她身影，是世界羽球聯盟（BWF）認證的裁判員。她的IG也有超過7000人的追蹤，過去還被稱作是《冰雪奇緣》的女主角艾莎，是相當出名的羽毛球女裁判。