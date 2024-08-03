慘收1萬6電費帳單！台電人員揪「吃電怪獸」驚呆 換掉電費省一半
該換不換，反受其害！網友在Threads分享，表示收到最新5~7月電費帳單嚇壞，金額飆到1萬6220元，以為是被偷電而找上台電人員幫忙，沒想到一測發現家中每小時用電量高達3~4度，而吃電怪獸竟然是老舊的窗型冷氣。台電也證實，老舊的窗型定頻冷氣超號電，換成一級能效變頻冷氣，電費馬上省一半。
記者徐銘穗/綜合報導
網友在Threads發文分享台電人員來家中抓「吃電怪獸」，查電過程中驚見「每小時3~4度電在跑」，台電人員要他先把覺得最耗電的關掉，他關掉冷氣後，台電人員驚訝說：「先生你是關總電源是不是？現在每小時剩0.3度！」瞬間省電90%。
當台電人員得知他只有關掉冷氣後，還問說：「你的冷氣是大賣場在用的那種水冷的嗎？」但其實，他家的冷氣只是老舊的窗型定頻冷氣。原PO是算，若以每小時3~4度噴的用電計算，「2個月大概用掉4800度，電費約4萬元！」慶幸有請台電人員來家中查電。
貼文引發討論，有網友分享「我有同事也是用舊冷氣，每個月電費也是破萬，然後我跟他說你這電費的錢可以換好幾台省電冷氣了，換了以後他說電費真的直接省2/3」、「這冷氣如果開24小時一個月電費一萬欸，真的該換」。
而台電也在粉專「台電電力粉絲團」再度發文，示警「老舊窗型定頻冷氣」可能是家中的吃電怪獸」。台電是算指出，因為窗型冷氣每小時耗電量1.5度，變頻冷氣每小時耗電0.64度，用電量就差了一半，若以每天開8小時來算，每個月電費可省將近1000元，整個夏天就可省約4000元電費。