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企業轉租為買！台北辦公樓現27棟億級交易　專家估H2需求持續向上

▲台北市商辦今年H1出現27筆億級交易，林三智推估，這波動能將持續至今年H2。（圖／記者陳韋帆攝）
▲台北市商辦今年H1出現27筆億級交易，林三智推估，這波動能將持續至今年H2。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

企業買辦公室自用兼置產風氣興盛，資金大量流入商用不動產，根據實價登錄，今年H1共辦公大樓億級交易共27棟。信義全球資產公司總經理林三智表示，商用不動產市場活絡成產業發展與經濟表現的正向指標，企業購置動能穩健，辦公室更躍升熱門產品，企業布局策略朝向小換大、舊換新，由租轉買意願也明顯提高。

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實價登錄資料，2024上半年台北辦公市場包括百代宏碁大樓、國家企業廣場、利豐大樓、瑞光大樓等27棟辦公大樓均有出現億級成交記錄，總交易額達175億元。

林三智表示，房市現況，辦公產品熱銷，企業尋找標的也更主動積極，近期許多買方持續前來洽詢辦公室物件，需求以公司自用為主，有置產需求的高資產客群也積極進場。

他進一步指出，在產業投資趨勢下，不少企業開始轉租為買，自用型買方躍居辦公市場主流，買方產業類別也趨向多元化，除了科技大廠、傳產企業外，今年也看到旅遊業、遊戲製作公司等進場購置自有辦公室，包括旅遊電商易飛網旗下飛買家今年就以2.55億元買下長欣商業大樓部分樓層。

林三智說，由於辦公產品交易發燒，屋齡無論新、舊，都是今年買方的心頭好，中山區、松山區等是北市發展較早的金融重鎮，市區辦公大樓屋齡普遍30年以上偏高，但黃金地段不動產的保值性及後續增值空間，對買方來說，依然有相當高的吸引力。

觀察台北商用不動產熱區，包括南港、士林、南軟、北士科等區域，各大建商，包括「遠雄、長虹、華固」等上市建商湧入插旗，不少企業總部轉租為買，如宏碁集團以35.82億元購入百代宏碁大樓。

展望H2，林三智認為，商用不動產在產業發展中扮演著關鍵角色，企業加大力道將資金投入商用地產，反應出當前經濟景氣持續朝向正面成長，企業因應全球AI趨勢轉型升級，辦公室布局由租轉買、小換大、舊換新的換屋需求將更為明顯，除自用考量，還增添多元配置的置產思維，預期下半年商辦、廠辦、可開發商業大樓的大型土地交易量都將持續向前推進。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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