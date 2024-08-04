麟洋配衛冕奧運金牌！免費吃3大豬排　迷客夏「拿鐵買一送一」

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📌勝政、勝勢「免費吃腰內豬排」！7大奪金優惠一次看
慕里諾國際餐飲早早宣布祭出「奪金優惠」，凡台灣選手於參與項目賽事告捷、奪金隔日，旗下各大美食優惠大放送；今「麟洋配」成功摘下金牌，相當於明（5）日全台勝政豬排、伊勢路勝勢日式豬排、BEPPIN PASTA等7間品牌，消費達門檻可獲免費兌換限量美食；每日各限量50份，限兌換1次，划算菜單一次整理。
◾️「靜岡勝政日式豬排」：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖，兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。
◾️「伊勢路勝勢日式豬排」：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖，兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。
◾️「BEPPIN PASTA」：消費達低消，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「洋蔥圈一份」。
◾️「泰迪農園咖哩」：消費達低消，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。
◾️「鳥丈爐端燒」：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「三得利頂級生啤酒一杯」。
◾️「Suage北海道湯咖哩」：消費達低消，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「唐揚雞串一串」。
◾️「杏桃鬆餅屋」：消費達低消，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「厚鬆餅單層升級雙層」。
📌迷客夏：輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶「第二杯免費」！奪金加碼「拿鐵買一送一」
迷客夏狂賀2024奧運中華隊奪牌，殺出「買一送一」優惠，只要台灣拿下獎牌隔日就有手搖飲料優惠，「麟洋配」今晚再度奪下金牌，將於明天8月5日下午14:00-19:00，迷客夏門市現場輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶任1杯（L杯），享同品項第二杯免費，爽喝「買一送一」！加碼祭出前50組顧客購買「紅茶拿鐵系列(L杯)」爽喝「買一送一」，紅茶拿鐵系列包括大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵通通有，喝好喝滿超開心。
提醒大家，活動優惠僅限門市現場購買適用，恕不適用外送、迷點(外送/自取)及外送平台；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；贈送限同品項且冰/糖度相同，可自付差額加料，恕不配合補價差更換其他品項及兌現；每人限購一組，優惠僅供擇一使用，恕不與點數折扣、VIP九折及其他優惠併用。