星巴克、迷客夏「買一送一」賀奧運奪牌！可不可、CoCo也買一送一

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📌迷客夏：賀奪牌「買一送一」！奪金加碼「拿鐵買一送一」
迷客夏狂賀2024奧運中華隊奪牌，急發「買一送一」優惠，預告只要在台灣拿下獎牌隔日就有手搖飲料優惠，中華隊首面獎牌由李孟遠「定向飛靶」奪銅牌，今（4）日下午14:00-19:00，迷客夏門市現場輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶任1杯（L杯），享同品項第二杯免費，爽喝「買一送一」！
更嗨的是，如果中華隊選手勇奪金牌還會再加碼，隔日前50組顧客購買「紅茶拿鐵系列(L杯)」，開喝紅茶拿鐵系列大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵通通「買一送一(限同品項/冰度糖量)，一起幫台灣加油，手搖飲優惠喝好喝滿。
提醒大家，活動優惠僅限門市現場購買適用，恕不適用外送、迷點(外送/自取)及外送平台；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；贈送限同品項且冰/糖度相同，可自付差額加料，恕不配合補價差更換其他品項及兌現；每人限購一組，優惠僅供擇一使用，恕不與點數折扣、VIP九折及其他優惠併用。
📌星巴克「買一送一」！暑假最快樂
星巴克2024最新SUMMER PARTY盛夏數位體驗，即日起至8月9日11:00-20:00，簡單完成遊戲天天抽獎優惠券，全台星巴克門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠！而且分別透過LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，天天抽獎三次、天天喝買一送一。提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats外送「買一送一」！
可不可熟成紅茶歡慶「麟洋配」成功挺進決賽，LINE上無預警發送的「買一送一」優惠券已秒殺，粉絲別擔心，即日起至8月13日，可不可熟成紅茶在Uber Eats外送平台，也有指定商品「買一送一」優惠，爽喝金蘋春芽、莓果春芽都半價；而且會員獨享消費滿270元折50。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：外送Uber Eats「買一送一」
CoCo都可X統一木瓜牛乳打造的「拍拍拍呀青牛乳」，以統一木瓜牛乳加入四季春青茶，還喝得到獨門配料蜜香凍、爽脆啵啵晶球，今夏回歸消暑開喝了。即日起至8月13日，CoCo都可在在Uber Eats外送平台，還能爽喝21歲清檸烏龍、珍珠奶茶大杯「買一送一」優惠。