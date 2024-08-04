Taiwan in毛巾廠商不忍了！「被搶走我送你」　球迷1招閃奧運規定

星巴克、迷客夏「買一送一」賀奧運奪牌！可不可、CoCo也買一送一

▲2024巴黎奧運中華隊已確定4面獎牌入袋！手搖飲料迷客夏急發「買一送一」優惠、奪金再加碼，星巴克、可不可熟成紅茶、CoCo都可也都「買一送一」，幫大家消暑解渴一起為台灣加油！（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運中華隊已確定4面獎牌入袋！手搖飲料迷客夏急發「買一送一」優惠、奪金再加碼，星巴克、可不可熟成紅茶、CoCo都可也都「買一送一」，幫大家消暑解渴一起為台灣加油！（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運中華隊屢傳捷報，已確定4面獎牌入袋！手搖飲料迷客夏急發「買一送一」優惠、奪金再加碼，星巴克、可不可熟成紅茶、CoCo都可也都「買一送一」，幫大家消暑解渴一起為台灣加油！

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中華隊在2024巴黎奧運先由李孟遠「定向飛靶」奪銅牌寫下射擊歷史，緊接著吳詩儀在拳擊4強惜敗中國收銅牌！今（4）日凌晨抗癌拳擊女王陳念琴殺進4強，至少保底一銅牌；晚上羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋將對戰世界第一中國男雙組合，力拼奧運金牌衛冕截至目前為止，中華隊已經確定有4面獎牌入帳。

▲迷客夏今賀奪牌急發「買一送一」優惠！奪金再加碼「拿鐵買一送一」。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏今賀奪牌急發「買一送一」優惠！奪金再加碼「拿鐵買一送一」。（圖／迷客夏提供）
📌迷客夏：賀奪牌「買一送一」！奪金加碼「拿鐵買一送一」
迷客夏狂賀2024奧運中華隊奪牌，急發「買一送一」優惠，預告只要在台灣拿下獎牌隔日就有手搖飲料優惠，中華隊首面獎牌由李孟遠「定向飛靶」奪銅牌，今（4）日下午14:00-19:00，迷客夏門市現場輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶任1杯（L杯），享同品項第二杯免費，爽喝「買一送一」！

更嗨的是，如果中華隊選手勇奪金牌還會再加碼，隔日前50組顧客購買「紅茶拿鐵系列(L杯)」，開喝紅茶拿鐵系列大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵通通「買一送一(限同品項/冰度糖量)，一起幫台灣加油，手搖飲優惠喝好喝滿。

提醒大家，活動優惠僅限門市現場購買適用，恕不適用外送、迷點(外送/自取)及外送平台；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；贈送限同品項且冰/糖度相同，可自付差額加料，恕不配合補價差更換其他品項及兌現；每人限購一組，優惠僅供擇一使用，恕不與點數折扣、VIP九折及其他優惠併用。

▲星巴克今起截圖「迪士尼」爽喝「買一送一」連3天，這篇幫你把優惠圖片準備好直接開喝！鶴茶樓、TEA TOP也有「買一送一」好康，一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」暑假最消暑。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克「買一送一」！暑假最快樂
星巴克2024最新SUMMER PARTY盛夏數位體驗即日起至8月9日11:00-20:00，簡單完成遊戲天天抽獎優惠券，全台星巴克門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠！而且分別透過LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，天天抽獎三次、天天喝買一送一。提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲可不可熟成紅茶全新推出「紅玉熟成與茉玉春蘋」2款手搖飲料，在Uber Eats外送平台推出「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶在Uber Eats外送平台推出「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats外送「買一送一」！
可不可熟成紅茶歡慶「麟洋配」成功挺進決賽，LINE上無預警發送的「買一送一」優惠券已秒殺，粉絲別擔心，即日起至8月13日，可不可熟成紅茶在Uber Eats外送平台，也有指定商品「買一送一」優惠，爽喝金蘋春芽、莓果春芽都半價；而且會員獨享消費滿270元折50。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲CoCo都可回歸聯名統一木瓜牛乳的「拍拍拍呀青牛乳」；外送Uber Eats開喝指定品項「買一送一」。（圖／CoCo都可提供）
▲CoCo都可回歸聯名統一木瓜牛乳的「拍拍拍呀青牛乳」；外送Uber Eats開喝指定品項「買一送一」。（圖／CoCo都可提供）
📌CoCo都可：外送Uber Eats「買一送一」
CoCo都可X統一木瓜牛乳打造的「拍拍拍呀青牛乳」，以統一木瓜牛乳加入四季春青茶，還喝得到獨門配料蜜香凍、爽脆啵啵晶球，今夏回歸消暑開喝了。即日起至8月13日，CoCo都可在在Uber Eats外送平台，還能爽喝21歲清檸烏龍、珍珠奶茶大杯「買一送一」優惠。

▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲拳擊女將吳詩儀巴黎時間3日對戰中國選手楊文璐吞敗，沒能勇闖金牌戰，但仍收獲一面銅牌。（圖：中華奧會提供）
▲拳擊女將吳詩儀巴黎時間3日對戰中國選手楊文璐吞敗，沒能勇闖金牌戰，但仍收獲一面銅牌。（圖：中華奧會提供）

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