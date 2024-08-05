李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

「麟洋配」黃金男雙奧運羽球奪金2連霸！戴資穎火速發文恭喜他們

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，「聖筊組合」再現，李洋也親吻奧運場地慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，「聖筊組合」再現，李洋也親吻奧運場地慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

奧運羽球男雙項目，台灣黃金組合「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，全場台灣球迷都瘋狂，甚至有台灣球迷到大街上揮舞中華民國國旗，慶祝黃金男雙達成此一紀錄，李洋奧運最後一舞，也沒有遺憾。而同樣是奧運「最後一舞」的羽球天后戴資穎，也馬上發文慶祝，她寫下：「男雙太強啦！好讚！！！！」不但也與有榮焉，接下來，小戴也能以「最佳隊友」的方式，持續為中華隊加油。

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戴資穎跟麟洋配都在東奧奪牌　李洋跟小戴最後一次奧運

在這次巴黎奧運開始之際，戴資穎就早就宣告是「最後一次」打奧運賽事，「麟洋配」中的李洋，也在國訓中心宣告，這次奧運就是「最後一舞」，之後也有其他規劃。

因此不管是黃金男雙跟戴資穎，都是十分珍惜這次奧運機會，但是小戴卻因傷影響，在女單第二回合落敗，不敵好友依瑟儂，無緣晉級8強。

此外，李洋、王齊麟則是強運晉級8強，在小組賽脫穎而出，並且擊敗中國強敵組合，又在四強賽擊敗丹麥組合，冠軍戰麟洋配又發威，以2:1擊敗世界排名第一的中國組合梁偉鏗、王昶，這次麟洋配不但在最後一舞表現亮眼，李洋也順利完美告別奧運。

看到麟洋配奪冠，台灣羽球天后戴資穎，也馬上發文慶祝，她寫下：「男雙太強啦！好讚！！！！」不但也與有榮焉，接下來，小戴也能以「最佳隊友」的方式，持續為中華隊加油。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，史上第一對達成此成就的組合。而他們兩人當初合拍，也是出自於李洋一個勇敢的決定。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，史上第一對達成此成就的組合。而他們兩人當初合拍，也是出自於李洋一個勇敢的決定。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶精彩奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶精彩奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，史上第一對達成此成就的組合。而他們兩人當初合拍，也是出自於李洋一個勇敢的決定。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，史上第一對達成此成就的組合。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶奪金，球后戴資穎也公開慶祝恭賀。（圖／戴資穎IG)
▲台灣羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶奪金，球后戴資穎也公開慶祝恭賀。（圖／戴資穎IG)
▲李洋／王齊麟再次為台灣勇奪奧運羽球男雙金牌。（圖／NOWnews社群中心製）
▲李洋／王齊麟再次為台灣勇奪奧運羽球男雙金牌。（圖／NOWnews社群中心製）

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