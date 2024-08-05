「麟洋配」黃金男雙奧運羽球奪金2連霸！戴資穎火速發文恭喜他們
奧運羽球男雙項目，台灣黃金組合「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，全場台灣球迷都瘋狂，甚至有台灣球迷到大街上揮舞中華民國國旗，慶祝黃金男雙達成此一紀錄，李洋奧運最後一舞，也沒有遺憾。而同樣是奧運「最後一舞」的羽球天后戴資穎，也馬上發文慶祝，她寫下：「男雙太強啦！好讚！！！！」不但也與有榮焉，接下來，小戴也能以「最佳隊友」的方式，持續為中華隊加油。
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎跟麟洋配都在東奧奪牌 李洋跟小戴最後一次奧運
在這次巴黎奧運開始之際，戴資穎就早就宣告是「最後一次」打奧運賽事，「麟洋配」中的李洋，也在國訓中心宣告，這次奧運就是「最後一舞」，之後也有其他規劃。
因此不管是黃金男雙跟戴資穎，都是十分珍惜這次奧運機會，但是小戴卻因傷影響，在女單第二回合落敗，不敵好友依瑟儂，無緣晉級8強。
此外，李洋、王齊麟則是強運晉級8強，在小組賽脫穎而出，並且擊敗中國強敵組合，又在四強賽擊敗丹麥組合，冠軍戰麟洋配又發威，以2:1擊敗世界排名第一的中國組合梁偉鏗、王昶，這次麟洋配不但在最後一舞表現亮眼，李洋也順利完美告別奧運。
看到麟洋配奪冠，台灣羽球天后戴資穎，也馬上發文慶祝，她寫下：「男雙太強啦！好讚！！！！」不但也與有榮焉，接下來，小戴也能以「最佳隊友」的方式，持續為中華隊加油。