李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

「麟洋配」奧運羽球男雙奪金完美落幕！李洋最後一舞超狂2連霸

▲「麟洋配」王齊麟、李洋奧運最後合拍贏球作收，創下金牌2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」王齊麟、李洋奧運最後合拍贏球作收，創下金牌2連霸。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

麟洋配完美落幕！2024巴黎奧運中華隊羽球黃金男雙「麟洋配」李洋與王齊麟，今（4）日晚上10時在奧運羽球男雙金牌賽，出戰世界排名第1的中國隊「梁王組合」梁偉鏗、王昶，結果中華隊驚險勝出，不但創下奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄。這也是中華隊隊史，史上第一次奧運羽球項目2連霸。由於李洋在賽前就宣示這是他奧運「最後一舞」，現場也湧進不少留學生到場應援。回顧兩人奧運生涯12連勝無敗，也是台灣羽球新猷。

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李洋跟王齊麟互補　史上最強黃金男雙

上次東京奧運，是在沒有觀眾的狀況下比賽，李洋與王齊麟在這屆奧運關關難過關關過，先是在「死亡之組」勝出，並且打敗中國、丹麥等強勁對手，遇到上屆奧運金牌戰對手，劉雨辰與歐烜屹，麟洋配硬是順利過關，並且在4強戰也擊敗丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，麟洋配真的火力十足。

4強戰獲勝後，麟洋配再度遇到中國超強組合梁偉鏗、王昶，也是世界排名第一，一開賽麟洋配就領先，第一局驚險拿下，第二局雖然讓出，但第三局麟洋配再度找回手感，最後以2:1贏球，麟洋配成為當今台灣最強，也是史上最強的黃金雙羽球組合。

李洋上次東京奧運獎金就已經領到2000萬，這次再拿下金牌，就可以再領2000萬台幣，並且成為「超黃金男雙」，而設籍金門的李洋，加碼獎金比王齊麟還高一些，金門祭出300萬元加碼的獎金。等於王齊麟與李洋分別可拿到2272萬與2300萬，更寫下台灣史無前例，羽球連2奪冠之光紀錄。

若「麟洋配」兩人不想一次領完，也能採終生月俸領，奧運金牌月領12.5萬，所以讓李洋、王齊麟無後顧之憂。此外，這也是李洋、王齊麟奧運生涯最後一次合拍，完成「前無古人、後無來者」的驚人紀錄。


《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》：

奧運金牌獎金2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，奧運前3名也可選擇按月領取獎金，第一名12.5萬元、第二名3.8萬元、第三名2.4萬元。

▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟順利打進到2024巴黎奧運奧運羽球男雙金牌戰，這是兩人連兩屆奧運進男單決賽，將要對中國大陸「梁王組合」梁偉鏗／王昶，對手實力堅強，不容小覷。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟順利打進到2024巴黎奧運奧運羽球男雙金牌戰，這是兩人連兩屆奧運進男單決賽，而中國大陸「梁王組合」梁偉鏗／王昶，對手實力堅強，不容小覷，他們則順利贏球。（圖／中華奧會提供）

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