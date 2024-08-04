「麟洋配」奧運羽球男雙奪金完美落幕！李洋最後一舞超狂2連霸

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上次東京奧運，是在沒有觀眾的狀況下比賽，李洋與王齊麟在這屆奧運關關難過關關過，先是在「死亡之組」勝出，並且打敗中國、丹麥等強勁對手，遇到上屆奧運金牌戰對手，劉雨辰與歐烜屹，麟洋配硬是順利過關，並且在4強戰也擊敗丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，麟洋配真的火力十足。
4強戰獲勝後，麟洋配再度遇到中國超強組合梁偉鏗、王昶，也是世界排名第一，一開賽麟洋配就領先，第一局驚險拿下，第二局雖然讓出，但第三局麟洋配再度找回手感，最後以2:1贏球，麟洋配成為當今台灣最強，也是史上最強的黃金雙羽球組合。
李洋上次東京奧運獎金就已經領到2000萬，這次再拿下金牌，就可以再領2000萬台幣，並且成為「超黃金男雙」，而設籍金門的李洋，加碼獎金比王齊麟還高一些，金門祭出300萬元加碼的獎金。等於王齊麟與李洋分別可拿到2272萬與2300萬，更寫下台灣史無前例，羽球連2奪冠之光紀錄。
若「麟洋配」兩人不想一次領完，也能採終生月俸領，奧運金牌月領12.5萬，所以讓李洋、王齊麟無後顧之憂。此外，這也是李洋、王齊麟奧運生涯最後一次合拍，完成「前無古人、後無來者」的驚人紀錄。
《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》：
奧運金牌獎金2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，奧運前3名也可選擇按月領取獎金，第一名12.5萬元、第二名3.8萬元、第三名2.4萬元。
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