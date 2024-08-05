李珠珢在台灣「笑著應援」回韓成強烈對比　IG吐真實心聲粉絲淚崩

王昶對打麟洋狂笑！陸媒「你笑啥呢？」　本尊笑了：微笑苦笑嘲笑

▲王昶（右）對戰「麟洋配」王齊麟、李洋時，賽事上一直在笑，他本人親解原因。（圖／王昶微博、AP美聯社）
▲王昶（右）對戰「麟洋配」王齊麟、李洋時，賽事上一直在笑，他本人親解原因。（圖／王昶微博、AP美聯社）

記者陳雅蘭／綜合報導

2024巴黎奧運「男子雙打羽球」金牌由王齊麟、李洋拿下，他們的對手是中國的梁偉鏗、王昶，除了賽程亮點，王昶3局「邊打邊笑」也成為觀眾討論的話題，王昶賽後受訪被記者問到「笑笑笑什麼呢？」他笑回：「微笑、苦笑、嘲笑。」惹笑所有媒體。

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▲梁偉鏗、王昶（右）首戰奧運就打進決賽，最後輸給王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖／AP美聯社）
▲梁偉鏗、王昶（右）首戰奧運就打進決賽，最後輸給王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖／AP美聯社）
排名世界第一初戰奧運　輸給麟洋收下銀牌

梁偉鏗跟王昶今年都23歲，截至2023年10月31日，他們的世界排名（男雙）都是第一名，今年也是2人首度登上奧運殿堂，一出戰就一路打到決賽，讓許多球迷刮目相看，同時受到國家的大量期待，但最後只贏1局，以17：21、21：18、19：21輸給台灣的李洋、王齊麟，拿下銀牌。

▲王昶（右）整場都在笑、梁偉鏗撞臉蔡哥，都成了觀眾討論的話題。（圖／AP美聯社）
▲王昶（右）整場都在笑、梁偉鏗撞臉蔡哥，都成了觀眾討論的話題。（圖／AP美聯社）
王昶3局都在笑　記者好奇笑點「本尊高EQ回答收服球迷」

在這場世紀對決上，王昶「整場都在笑」，由於次數頻繁常被導播帶到特寫，引發各國觀眾討論。賽後，中國記者問王昶：「今天場上一直在笑，笑笑笑什麼呢？」王昶又笑了，他說：「恩....笑也有微笑苦笑嘲笑。」一段話惹笑所有記者，他接著解釋：「反正就是，總體意義就是，讓自己保持良好心態嗎，哭也不行，只能笑。」這段高EQ的回答，收服不少台灣球迷。

網友表示：「他們是可敬的對手！目前是裁判擋刀，希望對面網民別把刀劍指向他們」、「認真來說他長很帥欸，都是認真的選手」、「有顏又有才，體育屆很需要這種選手（笑）」、「看他們打球很歡樂 自己也會想跟著笑哈哈哈」。

▲蔡哥撞臉梁偉鏗，搞笑模仿謝謝網友厚愛，戴資穎、王齊麟都認證「超像」。（圖／蔡哥IG）
▲蔡哥撞臉梁偉鏗，搞笑模仿謝謝網友厚愛，戴資穎、王齊麟都認證「超像」。（圖／蔡哥IG）
梁偉鏗撞臉蔡哥「支援收銀」　戴資穎終於笑了

除了王昶的笑成亮點，長相神似台灣YouTuber蔡哥的梁偉鏗也受到討論，加上梁偉鏗每一次開打前，一定都會跟王昶說話，網友對此做迷因圖，「你知道為什麼王昶整場都笑笑的嗎？因為蔡哥在他旁邊講笑話」，此哏再度笑翻全網，「應該是蔡哥在他後面一直講笑話」、「一定是蔡哥在那邊鬧」、「謝謝蔡哥支援『收銀』」。

因為梁偉鏗「撞臉」蔡哥，蔡哥發文表示私訊被灌爆，他就模仿梁偉鏗說：「我沒有去巴黎！不用再謝謝我了！」感謝大家的喜愛，同時恭喜「麟洋配」得獎。

其實蔡哥日前就曾模仿梁偉鏗逗樂網友，到位神情都讓戴資穎、王齊麟浮出水面留言：「蔡哥～你終於發現了！」、「超像哈哈哈哈哈」，球迷看到戴資穎笑到哭，對此感謝蔡哥的搞笑，「謝謝蔡哥逗笑小戴欸」。

▲王昶知道自己都在笑，表示「哭也不行，只能笑」。（圖／翻攝2028去見莎頭小紅書）
▲王昶知道自己都在笑，表示「哭也不行，只能笑」。（圖／翻攝2028去見莎頭小紅書）
▲梁偉鏗（右）跟王昶被做成迷因圖，笑翻全網。（圖／翻攝Threads）
▲梁偉鏗（右）跟王昶被做成迷因圖，笑翻全網。（圖／翻攝Threads）

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