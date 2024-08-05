麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

奧運奪金！星巴克急殺「買一送一」明狂喝9小時　一招星冰樂半價

▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！星巴克緊急宣布8月6日一日限定「買一送一」優惠狂喝9小時；靠最新數位體驗抽獎也爽喝「星冰樂買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！星巴克緊急宣布8月6日一日限定「買一送一」優惠狂喝9小時；靠最新數位體驗抽獎也爽喝「星冰樂買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！歡慶麟洋奪金的榮耀時刻，星巴克緊急宣布8月6日一日限定，「買一送一」優惠狂喝9小時；想喝星冰樂優惠，靠最新數位體驗天天抽獎三次，划算「星冰樂買一送一」不求人。另有消暑必喝的大苑子、TEA TOP、Mr.Wish、日出茶太、顏太煮奶茶等「一堆手搖飲料都買一送一」一次整理。

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📌星巴克「買一送一」歡慶麟洋奪金！一招喝星冰樂半價
星巴克緊急發出「歡慶奪金榮耀時刻」好友分享日優惠，明天8月6日 11:00-20:00，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克今天也爽喝「買一送一」9小時。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歡慶麟洋奪金榮耀時刻，星巴克「買一送一」明天爽喝9小時。（圖／記者蕭涵云攝）
雖然奪金優惠有排除大家最愛的星冰樂，不過《NOWnews今日新聞》記者教大家，靠最新數位體驗天天抽獎三次，還是能買到划算「星冰樂買一送一」！即日起至8月9日11:00-20:00，簡單完成遊戲天天抽獎優惠券，全台星巴克門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠！分別透過LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，就能天天抽獎三次、根本天天喝買一送一。而且記者實測指定品項「買一送一」可是有包含冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等人氣飲料

提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲全台TEA TOP「日月潭紅茶」特價19元！外送「買一送一」。（圖／珍鼎記茶飲提供）
▲全台慶祝奪金優惠，大苑子、TEA TOP、Mr.Wish等「一堆手搖飲料都買一送一」。（圖／珍鼎記茶飲提供）
📌大苑子、TEA TOP、Mr.Wish等「一堆手搖飲料都買一送一」
簡直全台歡慶奪金優惠，消暑必喝的大苑子、TEA TOP、Mr.Wish、日出茶太、顏太煮奶茶等「一堆手搖飲料都買一送一」，連老牌甜品鮮芋仙也放送「紫金招牌買一送一」優惠吃到本週五，划算好康一次整理爽爽吃一波。

▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪羽球男子雙打金牌二連霸。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）

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