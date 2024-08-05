奧運奪金！星巴克急殺「買一送一」明狂喝9小時　一招星冰樂半價

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星巴克緊急發出「歡慶奪金榮耀時刻」好友分享日優惠，明天8月6日 11:00-20:00，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
雖然奪金優惠有排除大家最愛的星冰樂，不過《NOWnews今日新聞》記者教大家，靠最新數位體驗天天抽獎三次，還是能買到划算「星冰樂買一送一」！即日起至8月9日11:00-20:00，簡單完成遊戲天天抽獎優惠券，全台星巴克門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠！分別透過LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，就能天天抽獎三次、根本天天喝買一送一。而且記者實測指定品項「買一送一」可是有包含冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等人氣飲料。
提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌大苑子、TEA TOP、Mr.Wish等「一堆手搖飲料都買一送一」
簡直全台歡慶奪金優惠，消暑必喝的大苑子、TEA TOP、Mr.Wish、日出茶太、顏太煮奶茶等「一堆手搖飲料都買一送一」，連老牌甜品鮮芋仙也放送「紫金招牌買一送一」優惠吃到本週五，划算好康一次整理爽爽吃一波。