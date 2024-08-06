奧運優惠！吳詩儀家中麵店今起「免費吃雞湯麵」 時間、菜單一覽
2024巴黎奧運台灣拳擊好手吳詩儀於60公斤級拿下銅牌，家中麵店「文湖21雞湯麵」隨即爆紅，今（6）日起連續2天再放送奧運奪牌優惠，內用客人，都能「免費吃雞湯蕎麥麵」！優惠時間、推薦菜單一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
拳擊好手吳詩儀於本屆巴黎奧運女子輕量級60公斤摘下銅牌，是目前生涯中的最高佳績。家中在台北市內湖區開設「文湖21雞湯麵」，在官方粉專上宣布要請大家吃麵，將於8月6日、8月7日連續2天11:00-13:40、17:00-20:40兩時段，歡迎到店內用的客人，每人「免費吃雞湯蕎麥麵」一碗，而且竟是無限量供應！文末還感謝台北市議員王孝維及台北市政府市府顧問陳啟宏先生贊助。
上週《NOWnews今日新聞》記者直擊「文湖21雞湯麵」時，就已見證排隊用餐人潮，吳詩儀家人對她滿滿的鼓勵與支持，言談中看得出既驕傲又欣慰。低調的吳詩儀一戰成名，附近街訪鄰居也紛紛趕來用餐給予支持，驚訝地表示不知道常吃麵的餐廳有個拿獎牌的女兒。
吳詩儀姊姊在確定奪牌當下興奮到睡不著覺，「家裡的人都很替她感到開心，為她感到驕傲」，還低調分享：「父母開心到抱在一起」，直說「我們都很開心，有很多親朋好友都有傳訊來」。
《NOWnews今日新聞》記者實際品嚐「文湖21雞湯麵」，「雞湯蕎麥麵」的湯頭看起來十分清澈，實際喝起來口感清爽、滋味頗香，使用的是較少見的蕎麥麵條，略帶紮實的質地一咬就斷，吃來俐落。尤其搭配店內小菜吃起來很開胃，「煙燻豬耳朵」加了些許辣椒和蒜頭，燻製十分夠味並充滿爽脆嚼勁；表面略帶醬色的「現煎豬排」，肉質算嫩、一咬分離；「糯米椒小魚乾」爽口鹹香。
「文湖21雞湯麵」資訊
地址：台北市內湖區麗山街68巷5號
時間：11:00-13:50、17:00-20:50，週一公休
電話：02 2771-8881