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台股大逃殺！電商大王揭「神之操作」年獲利千萬　細節全公開了

▲台股連續兩個交易日，合計大跌近3000點。「電商大王」486先生（陳延昶）自揭神之操作，讓他年獲利千萬。（圖／NOWnews資料照）
▲台股連續兩個交易日，合計大跌近3000點。「電商大王」486先生（陳延昶）自揭神之操作，讓他年獲利千萬。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

全球爆發股災，台股昨（5）終場下跌1807點，加上上一個交易日（2）共下跌將超過2800點，不少股民人心惶惶，擔憂此波股災還要慘多久，但「電商大王」486先生（陳延昶）卻笑了，親揭自己的「神之操作」，讓他穩定年獲利千萬元，細節全公開了，直言：「都是我真金白銀十多億元的投資心得，哥是真金白銀一步步的審慎！」

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486先生（陳延昶）日前在麟洋配奪下奧運羽球男雙金牌後，在臉書發文「聽說今天台股大跌，幸好我擁抱了2億元的中華電，採用神之操作，每年穩定獲利1千餘萬元，穩扎穩打是我的中心思想，長期部署是我的手段方法」，讓一票網友全跪了。

他昨（5）晚分析此波美股、日股、韓股、台股皆大跌，尤其台股一度萬九失手，「上市櫃公司跌停板家數超過800家，連護國神山台積電盤中一度觸發跌停」，原本14檔的千金股也僅剩9檔力守有「AI超漲拉回」、「INTEL資遣」、「中東戰爭利空」、「日圓升值」等8大原因。

486先生透露，即使台股大盤跌10%也只佔他整體資產跌幅的3%，直言他的股債配置是3：7，「債券價格已上揚 3~7美元了，漲幅大約有5%」，認為現在股價崩盤時，應將重心轉移到美債殖利率，然後預計在九月降息前，觀察債券價格是否提前反應。

他強調說：「當債券價格上漲就會部分換手我手上長天期的債券（天期越長，漲的越多），這就是為什麼我完全沒有遭受這波股災的影響。」

至於台股部分，486先生表示，他抱了2億元的中華電，「採用神之操作，每年穩定獲利1千餘萬元」，強調穩扎穩打是其中心思想，長期部署是其手段方法，相當抗跌。

486先生也說，這些都是他真金白銀十多億元的投資心得，先前曾被人嘲諷，但「在這股災的一天，再來驗證大哥的穩健中保守的進攻，是不是讓我避開很大的風險，有的網紅靠的是吹牛唬爛講了一嘴好投資，哥是真金白銀一步步的審慎。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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