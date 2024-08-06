奧運優惠狂加碼！肯德基「炸雞買一送一」延長6天　拿坡里買5送5

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奧運奪牌連連，全民群起激昂有夠嗨，慶賀中華隊首金入袋，肯德基宣布「買一送一」優惠加碼再延長6天，原已到期的「雞情熱辣煙燻脆雞買一送一」75元、「金黃比司吉買一送一」才59元，即日起繼續爽吃到8月11日。提醒大家，每人每次限購買乙次；每日全台限量5000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。
適逢父親節，肯德基再加碼2款超值桶餐下殺59折，將於8月8日至8月11日本週末，掌握應援桶「40612」，開吃「咔啦脆雞 x 6＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」只要388元（原價657元）、現省269元；爸氣桶「40615」，則有「雞情熱辣煙燻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」特價399元（原價675元），約爸爸慶祝父親節一起幫中華隊加油。
📌拿坡里：炸雞買一桶送一桶相當於「買5送5」！披薩買一送一
拿坡里炸雞專賣店也有奧運炸雞優惠，即日起至8月14日，脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」只要399元（原價808元），每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於「炸雞買5送5」現省409元、一塊只要40元吃一波；而且會員憑三商i美食卡至拿坡里炸雞專賣店，使用5點領取優惠券，買一桶送一桶的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」當場再「現折10元」，等同下殺48折才389元；即日起至8月11日開放領券，兌換期限至2024年8月14日。
而全台133家門市的「拿坡里披薩・炸雞店」，即日起至8月11日，使用三商i美食卡APP的1點紅利點數，即可領取「大披薩買一送一」優惠券。提醒大家，於8月18日前到店使用，內用或外帶皆可；每使用一張票券再加贈5點紅利點數，使用二張贈10點，以此類推。