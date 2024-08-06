奧運獎金「台灣30選手」確定領到！名單、金額整理　他獎金X1.5倍

奧運優惠狂加碼！肯德基「炸雞買一送一」延長6天　拿坡里買5送5

▲2024巴黎奧運奪牌連連，速食優惠瘋狂加碼，肯德基「炸雞、比司吉買一送一」延長6天；拿坡里脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」，相當於「炸雞買5送5」一次整理炸裂應援中華隊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運奪牌連連，速食優惠瘋狂加碼，肯德基「炸雞、比司吉買一送一」延長6天；拿坡里脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」，相當於「炸雞買5送5」一次整理炸裂應援中華隊。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣成功衛冕奧運金牌二連霸，「亞洲貓王」唐嘉鴻於男子體操單槓再摘銅牌，全民瘋奧運有夠嗨！速食優惠瘋狂加碼，肯德基「炸雞、比司吉買一送一」延長6天；拿坡里脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」，相當於「炸雞買5送5」一次整理，大家一起挺中華隊應援炸裂。

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📌奧運肯德基「買一送一」優惠延長6天！父親節超值桶餐殺69折
奧運奪牌連連，全民群起激昂有夠嗨，慶賀中華隊首金入袋，肯德基宣布「買一送一」優惠加碼再延長6天，原已到期的「雞情熱辣煙燻脆雞買一送一」75元、「金黃比司吉買一送一」才59元，即日起繼續爽吃到8月11日。提醒大家，每人每次限購買乙次；每日全台限量5000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。

適逢父親節，肯德基再加碼2款超值桶餐下殺59折，將於8月8日至8月11日本週末，掌握應援桶「40612」，開吃「咔啦脆雞 x 6＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」只要388元（原價657元）、現省269元；爸氣桶「40615」，則有「雞情熱辣煙燻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」特價399元（原價675元），約爸爸慶祝父親節一起幫中華隊加油。

▲雞情熱辣煙燻脆雞「買一送一」75元。（圖／肯德基提供）
▲雞情熱辣煙燻脆雞「買一送一」75元，平均一塊38元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基聖誕巨大桶出現絕版已久的比司吉！還是日本熱賣的「金黃比司吉」蜂蜜口味。（圖／肯德基提供）
▲肯德基「金黃比司吉買一送一」59元，平均一顆30元。（圖／肯德基提供）
📌拿坡里：炸雞買一桶送一桶相當於「買5送5」！披薩買一送一
拿坡里炸雞專賣店也有奧運炸雞優惠，即日起至8月14日，脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」只要399元（原價808元），每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於「炸雞買5送5」現省409元、一塊只要40元吃一波；而且會員憑三商i美食卡至拿坡里炸雞專賣店，使用5點領取優惠券，買一桶送一桶的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」當場再「現折10元」，等同下殺48折才389元；即日起至8月11日開放領券，兌換期限至2024年8月14日。

而全台133家門市的「拿坡里披薩・炸雞店」，即日起至8月11日，使用三商i美食卡APP的1點紅利點數，即可領取「大披薩買一送一」優惠券。提醒大家，於8月18日前到店使用，內用或外帶皆可；每使用一張票券再加贈5點紅利點數，使用二張贈10點，以此類推。

▲拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」399元！（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」399元！相當於「買5送5」。（圖／三商餐飲提供）

奧運9大速食買一送一！必勝客、肯德基半價　拿坡里炸雞買5送5

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