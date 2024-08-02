奧運肯德基「買一送一」今起吃3天！應援桶「6炸雞＋4蛋撻」388元

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奧運賽事打得熱血沸騰，肯德基今起急殺「買一送一」優惠！8月2日至8月4日連續3天，使用預訂快取並提前2小時下單，「雞情熱辣煙燻脆雞買一送一」75元、「金黃比司吉買一送一」才59元，換算下來雞情熱辣煙燻脆一塊只要38元、金黃比司吉更是一顆30元有找。提醒大家，每人每次限購買乙次；每日全台限量5000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。
適逢父親節，肯德基再加碼2款超值桶餐下殺59折，8月2日至8月4日、8月8日至8月11日連續2週末，掌握應援桶「40612」，開吃「咔啦脆雞 x 6＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」只要388元（原價657元）、現省269元；爸氣桶「40615」，則有「雞情熱辣煙燻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」特價399元（原價675元），優惠代碼快收下，約爸爸一起幫中華隊加油賺很大。
📌拿坡里炸雞專賣店：炸雞「買5送5」！雞塊買一送一
拿坡里炸雞專賣店早就推出奧運優惠寵客，全台12家門市即日起至8月14日，脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」才399元（原價808元），每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，脆皮戰斧雞腿是微辣口味、義式炸雞則有辣味和原味可選，相當於「炸雞買5送5」還現省409元、一塊40元就入手；另外「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」，吃兩份才109元（原價218元）。
幫大家精打細算，拿出三商i美食卡會員還有加碼限定優惠，會員憑APP至拿坡里炸雞專賣店，使用5點領取優惠券，買一桶送一桶的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」當場再「現折10元」，等同下殺48折只要389元；即日起至8月11日開放領券，兌換期限至2024年8月14日。