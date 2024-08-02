奧運7大買一送一！三商巧福送牛肉麵、福勝亭送定食　奪金再優惠

奧運肯德基「買一送一」今起吃3天！應援桶「6炸雞＋4蛋撻」388元

▲2024巴黎奧運戰況激烈，肯德基急忙炸優惠！今開吃雞情熱辣煙燻脆雞、金黃比司吉都買一送一；父親節加碼「6塊炸雞＋4顆蛋撻＋雙色轉轉QQ球」388元；拿坡里脆皮戰斧綜合炸雞桶也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運戰況激烈，肯德基急忙炸優惠！今開吃雞情熱辣煙燻脆雞、金黃比司吉都買一送一；父親節加碼「6塊炸雞＋4顆蛋撻＋雙色轉轉QQ球」388元；拿坡里脆皮戰斧綜合炸雞桶也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

隨著2024巴黎奧運賽事戰況激烈，全民的心也更加沸騰，肯德基急忙開炸優惠一起為台灣加油！今（2）日端出兩大夯品下殺，「雞情熱辣煙燻脆雞買一送一」75元、「金黃比司吉買一送一」才59元；適逢父親節再加碼2款超值桶餐，爽吃「6塊炸雞＋4顆蛋撻＋雙色轉轉QQ球」388元；而拿坡里炸雞專賣店也不服輸，早就推出脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」只要399元，炸雞「買5送5」一次整理應援優惠。

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📌肯德基急殺奧運優惠「買一送一」今起吃3天！兩大超值桶餐優惠代碼快收
奧運賽事打得熱血沸騰，肯德基今起急殺「買一送一」優惠！8月2日至8月4日連續3天，使用預訂快取並提前2小時下單，「雞情熱辣煙燻脆雞買一送一」75元、「金黃比司吉買一送一」才59元，換算下來雞情熱辣煙燻脆一塊只要38元、金黃比司吉更是一顆30元有找。提醒大家，每人每次限購買乙次；每日全台限量5000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。

適逢父親節，肯德基再加碼2款超值桶餐下殺59折，8月2日至8月4日、8月8日至8月11日連續2週末，掌握應援桶「40612」，開吃「咔啦脆雞 x 6＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」只要388元（原價657元）、現省269元；爸氣桶「40615」，則有「雞情熱辣煙燻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」特價399元（原價675元），優惠代碼快收下，約爸爸一起幫中華隊加油賺很大。

▲雞情熱辣煙燻脆雞「買一送一」75元。（圖／肯德基提供）
▲雞情熱辣煙燻脆雞「買一送一」75元，平均一塊38元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基聖誕巨大桶出現絕版已久的比司吉！還是日本熱賣的「金黃比司吉」蜂蜜口味。（圖／肯德基提供）
▲金黃比司吉「買一送一」才59元，平均一顆30元。（圖／肯德基提供）
📌拿坡里炸雞專賣店：炸雞「買5送5」！雞塊買一送一
拿坡里炸雞專賣店早就推出奧運優惠寵客，全台12家門市即日起至8月14日，脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」才399元（原價808元），每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，脆皮戰斧雞腿是微辣口味、義式炸雞則有辣味和原味可選，相當於「炸雞買5送5」還現省409元、一塊40元就入手；另外「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」，吃兩份才109元（原價218元）。

幫大家精打細算，拿出三商i美食卡會員還有加碼限定優惠，會員憑APP至拿坡里炸雞專賣店，使用5點領取優惠券，買一桶送一桶的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」當場再「現折10元」，等同下殺48折只要389元；即日起至8月11日開放領券，兌換期限至2024年8月14日。

▲拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」399元！（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」399元！（圖／三商餐飲提供）

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