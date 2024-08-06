不蓋牌了！新竹「近80筆8字頭」實登噴出　專家：2處有機會破百萬

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根據最新實價揭露，新竹市8字頭預售屋實價交易都在關埔重劃區，共有兩建案，當中「富宇-天雋」緊鄰Costco好市多商圈，目前有152筆實價，扣除店面交易，至少有42筆8字頭，最高每坪88.4萬元；另案「豐邑一綻」同樣有超過150筆實價，最高單價為24樓頂樓戶，每坪84.4萬元。
竹北實價最高成交單價81.8萬元 先前被蓋牌建案仍未更新
新竹縣8字頭實價登錄交易則集中在竹北高鐵特區，主要是「昇益馥御」與「合石MOON RIVER」，兩案最高成交單價都是81.8萬元，「昇益馥御」為50坪8樓戶總價3377萬（含253萬車位）；「合石MOON RIVER」81.3坪4樓戶總價5276萬元（含550萬雙車位）。
至於先前單價1坪86.2萬元被蓋牌的「浩瀚 豐邑之森」，目前實價僅揭露到今年5月交易，最高成交單價為57坪14樓戶，總價3611萬，扣除270萬車位後，每坪單價79萬元。
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「新竹房價8字頭，這件事在坊間盛傳已久，如今終於攤開在陽光下了！」馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，蓋牌也難以抑制價格上揚，今、明兩年恐會維持年年創新高的趨勢不變，連帶使得中古屋及蛋白區房價上升。
新竹下個推案熱點「光埔二期」 下個單價百萬地區是這2處
何世昌進一步指出，新竹下一個推案熱點，顯然是在光埔二期，該處雖然是自辦重劃區，但區段條件極佳，可惜面積僅約97公頃，從房價來說，因土地價格並不便宜，「房價從8字頭起跳可能是基本值」。
不過，何世昌也指出，市場盛傳新竹單價破百的地方可能有兩處，一個是光埔二期，另一個是高鐵特定區，傳言能否成真，還是要看消費者接受度。
先前，台灣房屋集團趨勢中心統計近兩年第一季六都和新竹縣市的預售屋和新成屋均價變化，發現新竹縣驚見預售比成屋每坪便宜0.8萬元，出現「房價倒掛」現象，如今隨著竹北8字頭實登被揭露，後續房價波動可持續觀察。