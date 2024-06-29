生人勿近！巨大帳篷包整棟房　他曝30%鄰居都遇過：人生最慘19天

忘了蓋牌？竹北預售案實登1坪逾86萬創新高　一票嗨喊：破百穩了

▲竹北高鐵特區被視為「新天龍國」，今年5月實價揭露「浩瀚 豐邑之森」15樓戶成交單價破86萬元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲竹北高鐵特區被視為「新天龍國」，今年5月實價揭露「浩瀚 豐邑之森」15樓戶成交單價破86萬元。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

新竹縣市「8字頭」房價神話，官方認了嗎？近期網友瘋傳「竹北正在超越台北」，直言竹北高鐵特區就是「新天龍國」，就算實價登錄被「蓋牌」，但實際交易單價早站穩8字頭。如今，最新實價登錄出現一筆驚人交易，單價換算1坪86.2萬，刷新竹北預售屋單價天花板，懷疑內政部忘了蓋牌，一票網友嗨喊：「破百穩了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
實價登錄揭露，該筆8字頭預售屋交易是位在竹北高鐵特區的「浩瀚 豐邑之森」，今年5月15樓戶、總面積54.27坪，成交總價為3888萬元，扣除車位245萬，單價換算1坪86.2萬元，該案不是頂樓也非次頂樓。

更特別的是，該物件在2022年9月曾有交易紀錄，單價為79.2萬元，總價3839萬含兩車位，但在2023年9月解約。未承想事隔8個月，竟然「加價賣」，以1坪86.2萬元成交，1坪貴了7萬元，前手買家錯失近300萬的增值空間。

▲實價揭露，今年5月竹北高鐵特區的「浩瀚 豐邑之森」15樓戶成交總價3888萬元，拆算車位後，單價為86.2萬元，刷新了新竹縣市房價天花板。（圖／翻攝實價登錄）
▲實價揭露，今年5月竹北高鐵特區的「浩瀚 豐邑之森」15樓戶成交總價3888萬元，拆算車位後，單價為86.2萬元，刷新了新竹縣市房價天花板。（圖／翻攝實價登錄）
竹北出現8字頭實登在PTT上引發討論，網友驚呼：「是不是忘記按隱藏了！？」直言「花3888萬買室內不到25坪的豐邑，走路有風了吧！」有人批評：「竹北不是一堆天坑建案嗎？到底是地質問題還是豐X問題，台灣地震這麼多也敢買，勇！」

不過，竹北房價樂觀者則透露，國泰二期開價破9字頭。網友直言，台積電創辦人張忠謀先前竹北的豪宅也是豐邑的，更多人認為，豐邑86萬成交，「大陸建設全國加油站不就120了」，一票都認為，竹北單價站上百萬穩了。

竹北成屋日前才揭露逼近8字頭交易，今年4月竹北生醫園區第一排的成屋豪宅「坤山央央」，中樓層戶以5808萬元轉手，對照2021年預售時的3966萬元取得成本，帳面增值逾1800萬元，拆算車位後，該戶單價達79.8萬元，也成為大新竹地區的成屋房價新天花板。

▲竹北成屋豪宅交易出現79.8萬高價，直逼8字頭創新高，成為大新竹地區的成屋房價新天花板。（圖／台灣房屋提供）
▲竹北成屋豪宅交易出現79.8萬高價，直逼8字頭創新高，成為大新竹地區的成屋房價新天花板。（圖／台灣房屋提供）
成屋豪宅「坤山央央」單價79.9萬　新竹追趕新北成趨勢

台灣房屋竹北高鐵直營店經理林建均表示，目前竹北65坪以上大坪數推案不多，屋主也普遍惜售，待售物件不多，也因市場同等級大坪數新案少，交易屢創高價，不僅新成屋「坤山央央」締造成屋新高紀錄，中大坪數的預售案「坤山臻真」，最高單價79.9萬也創下近年區域高價，間接帶動竹北新成屋價格。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這幾年新竹追趕新北已經成為趨勢，主要還是台灣科技業強勢發展，產生許多高收入的工程師，許多人也是外來需要購屋，因此區域房價維持強勢表現。
 

竹北豪宅直逼8字頭！重寫新竹房價天花板　晚10年買少35坪哭慘了

不是竹北！新竹「這1區」房價1年漲3成最扯　晚1年買多花600萬元

台積電創辦人加持！張忠謀住過竹北豪宅　買家3年轉手賺逾3300萬

房市／竹北去年第四季量平價增！信義房屋專家分析原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載