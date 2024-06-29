忘了蓋牌？竹北預售案實登1坪逾86萬創新高　一票嗨喊：破百穩了

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更特別的是，該物件在2022年9月曾有交易紀錄，單價為79.2萬元，總價3839萬含兩車位，但在2023年9月解約。未承想事隔8個月，竟然「加價賣」，以1坪86.2萬元成交，1坪貴了7萬元，前手買家錯失近300萬的增值空間。
竹北出現8字頭實登在PTT上引發討論，網友驚呼：「是不是忘記按隱藏了！？」直言「花3888萬買室內不到25坪的豐邑，走路有風了吧！」有人批評：「竹北不是一堆天坑建案嗎？到底是地質問題還是豐X問題，台灣地震這麼多也敢買，勇！」
不過，竹北房價樂觀者則透露，國泰二期開價破9字頭。網友直言，台積電創辦人張忠謀先前竹北的豪宅也是豐邑的，更多人認為，豐邑86萬成交，「大陸建設全國加油站不就120了」，一票都認為，竹北單價站上百萬穩了。
竹北成屋日前才揭露逼近8字頭交易，今年4月竹北生醫園區第一排的成屋豪宅「坤山央央」，中樓層戶以5808萬元轉手，對照2021年預售時的3966萬元取得成本，帳面增值逾1800萬元，拆算車位後，該戶單價達79.8萬元，也成為大新竹地區的成屋房價新天花板。
成屋豪宅「坤山央央」單價79.9萬 新竹追趕新北成趨勢
台灣房屋竹北高鐵直營店經理林建均表示，目前竹北65坪以上大坪數推案不多，屋主也普遍惜售，待售物件不多，也因市場同等級大坪數新案少，交易屢創高價，不僅新成屋「坤山央央」締造成屋新高紀錄，中大坪數的預售案「坤山臻真」，最高單價79.9萬也創下近年區域高價，間接帶動竹北新成屋價格。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這幾年新竹追趕新北已經成為趨勢，主要還是台灣科技業強勢發展，產生許多高收入的工程師，許多人也是外來需要購屋，因此區域房價維持強勢表現。