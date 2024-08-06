優質房客都上車新青安？新北房東驚「2~3房難出租」　內行揭真相

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有網友就在底下留言「租金跟房貸差不多，當然直接買房」、「我自己就是啊，漲租讓我思考並開始看房，最後就買下去了，幹嘛繳給房東付房貸，新青安跟首購是德政啊」、「我自己覺得有兩個原因，一個少子化、一個新青安」、「原先在中和捷運站附近租一間9000元/月小套房，最近才剛買一間景安捷運站附近的老房子，不想再繳房租給房東」
但也有人認為可能是原PO的房子不夠吸引人，強調租金、地段是關鍵，「好房人人搶著租，反之亦然」、「便宜治百病」、「錢的問題，夠便宜大家都要搶，太偏就算了」、「只有租不出去的價格，我放上59x兩天就20組來看」、「我看板橋還是滿熱的，應該是你房子地點問題」。
原PO除了對出租市場的轉變感到疑惑外，也在最後提問，「也想借機問大家有沒有篩選房客的眉角，我聽到很多人會問工作學歷，可是還聽到問就診紀錄的？這是可以的嗎？」信義房屋就曾傳授如何判斷好房客的觀察要點：
1.穿著儀表：穿著打扮是乾淨整齊還是隨便邋塌，可以過濾一些不愛乾淨的房客。
2.言行舉止：回答問題有無閃爍躲避，不老實，精神狀況是否良好。
3.租屋動機、身分背景、職業：有無穩定工作及收入，影印身分證影本當作契約附件。
4.洽談租賃契約時的態度：雙方是否溝通良好，房客是否提出不合理的要求都可當作依據。
在篩選房客時可以多觀察多詢問房客的背景、工作、租屋原因、同住者關係，並將相互配合事項及約定事項，白紙黑字載明在契約裡，以免日後發生租屋糾紛給雙方帶來不必要的麻煩和困擾。