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惠利聽到記者「問初戀」爆哭！她低頭擦淚道歉　畫面曝光粉絲心疼

▲電影《Victory》試映會上，惠利聽到記者提問時忍不住落淚。（圖／翻攝MTN STAR YouTube）
▲電影《Victory》試映會上，惠利聽到記者提問時忍不住落淚。（圖／翻攝MTN STAR YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓電影《Victory》舉辦媒體試映會，主演惠利、朴世阮、李正河、趙雅藍和導演朴范秀皆出席，當記者提問作品理念是講述成長與徬徨以及初戀故事時，惠利聽完突然爆哭，嚇壞在場所有人，李正河頻頻安慰：「不要哭啦！」惠利事後道歉：「剛才真的很抱歉，我情緒有點奇怪....」

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▲惠利（右）在《Victory》中飾演弼善，唯一的夢想就是去首爾成為一名舞者。（圖／Naver電影劇照）
▲惠利（右）在《Victory》中飾演弼善，唯一的夢想就是去首爾成為一名舞者。（圖／Naver電影劇照）
相隔5年再登大銀幕　主演《Victory》女主角弼善

《Victory》由惠利、朴世阮、李正河、趙雅藍主演，劇情講述在20世紀末的1999年，位於韓國慶尚南道南部巨濟市的高中內，舞蹈雙人組弼善（惠利 飾）和美娜（朴世阮 飾）和為了跳舞而成立的啦啦隊社團「千禧女孩」一起透過舞蹈和音樂而展開的故事。

▲記者會上，李正河（左）看到惠利（中）落淚，感到不知所措，頻頻安慰、遞衛生紙給她。（圖／翻攝MTN STAR YouTube）
▲記者會上，李正河（左）看到惠利（中）落淚，感到不知所措，頻頻安慰、遞衛生紙給她。（圖／翻攝MTN STAR YouTube）
記者觀後感「抓住她的點」　惠利回憶湧現爆哭

電影試映結束後，一名記者提問：「電影非常好看，讓我有一種回到女高中時代的感覺，非常清新且美好的電影。我想請問導演，這部電影似乎是在講述成長和徬徨，還有不一定要成為第一名的人生故事，我很好奇導演想要傳達的訊息是什麼？也想問一下李正河和惠利，雖然電影的愛情有點青澀，但畢竟是演初戀的感覺，尤其是李正河，之前的作品也是從單戀開始，逐漸吸引對方，展現出越來越大的魅力。所以我很好奇，這次在演對手戲時，彼此之間是帶著什麼樣的情感在演呢？」

沒想到惠利聽完問題後突然落淚，嚇到李正河連忙安慰，迅速遞衛生紙給她，惠利整理好情緒後表示：「其實我聽到記者您的感想後，有點... 對不起。您似乎完美的感受到我們想要表達的東西！正河讓我感到非常驚豔，我第一次見到正河是在片場，那時我心想，從哪裡找到這麼有活力的演員？他與治炯這個角色真的非常契合。事實上，我覺得正河那特有的可愛，極大強化了治炯，所以我對正河充滿了感激。」

▲惠利解釋不清楚為何會情緒失控，為失態道歉。（圖／翻攝MTN STAR YouTube）
▲惠利解釋，不清楚為何會情緒失控，為失態道歉。（圖／翻攝MTN STAR YouTube）
為失態爆哭道歉　惠利：對不起我情緒有點奇怪

第二名記者好奇惠利哭的原因，詢問：「一開始回答問題時您流淚了，能告訴我們為什麼會這樣嗎？電影中間也有很多讓人流淚和感動的場景，在試映會上，其他演員也有流淚嗎？」

惠利對此表示：「我真的很不好意思，剛才真的很抱歉，我情緒有點奇怪。其實當我一個人讀這個劇本時，從來沒有哭過，但是在圍讀時，所有演員都成為他們的角色並講出台詞，當時我幾乎無法控制自己，感動的無法讀下去，所以在電影剛開始拍攝時，我就看了兩次，第一次哭和第二次哭的點都不同，每次看的時候都會注意到不同的部分，每次看的時候都有一些場景感動到我，我覺得非常好。而且我們在持續進行宣傳並等待電影上映的過程中，我們之間有過這樣的對話，我們希望能給觀眾們帶來鼓勵，讓他們感受到回到那個時候的感覺。」

▲《請回答1988》狗善CP柳俊烈、惠利分手。（圖／翻攝tvN）
▲柳俊烈、惠利（左）因為拍攝《請回答1988》假戲真做，交往8年分手收場。（圖／翻攝tvN）
曾是當紅女團成員　為了柳俊烈放棄一切「8年青春沒了」

惠利是女團Girl's Day成員之一，出道時才16歲，團體作品《Twinkle Twinkle》、《Hug Me Once》風格先是走可愛路線，後期轉型成性感，2013年以《Expect》的招牌吊帶舞打響名氣，引發模仿熱潮，2014年初再以《Something》拿下不少音樂獎項；不過團體合約已在2019年到期，全員決定不續約「單飛不解散」。

唱而優則演的惠利，2015年拿下經典神劇《請回答1988》女主角，飾演的「成德善」使她走紅創下演藝事業第二巔峰與演員地位，同時也跟同劇男主角柳俊烈假戲真做，因為惠利當年是很紅的偶像，若爆出緋聞必定影響人氣，但她卻選擇認愛，2人交往一談就是8年，整個青春都與他度過的惠利，最後卻換來被柳俊烈冷暴力對待與分手，柳俊烈甚至馬上另結新歡韓韶禧；或許是種種打擊與回憶湧現，當在《Victory》記者提問與初戀相關的問題時，惠利才會忍不住潸然淚下。

惠利小檔案：
生　日：1994年6月9日（30歲）
身　高：166cm
出　道：2010年7月9日
職　業：歌手、演員
團　體：Girl's Day
前男友：柳俊烈
MBTI：ESFJ
歌曲代表作：《Expect》、《Something》
電視代表作：《請回答1988》、《我的室友是九尾狐》

▲惠利曾是當紅女團成員Girl's Day，不顧掉粉認愛柳俊烈。（圖／惠利IG）
▲惠利曾是當紅女團Girl's Day的成員，不顧掉粉認愛柳俊烈。（圖／惠利IG）

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