惠利聽到記者「問初戀」爆哭！她低頭擦淚道歉　畫面曝光粉絲心疼

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《Victory》由惠利、朴世阮、李正河、趙雅藍主演，劇情講述在20世紀末的1999年，位於韓國慶尚南道南部巨濟市的高中內，舞蹈雙人組弼善（惠利 飾）和美娜（朴世阮 飾）和為了跳舞而成立的啦啦隊社團「千禧女孩」一起透過舞蹈和音樂而展開的故事。
記者觀後感「抓住她的點」 惠利回憶湧現爆哭
電影試映結束後，一名記者提問：「電影非常好看，讓我有一種回到女高中時代的感覺，非常清新且美好的電影。我想請問導演，這部電影似乎是在講述成長和徬徨，還有不一定要成為第一名的人生故事，我很好奇導演想要傳達的訊息是什麼？也想問一下李正河和惠利，雖然電影的愛情有點青澀，但畢竟是演初戀的感覺，尤其是李正河，之前的作品也是從單戀開始，逐漸吸引對方，展現出越來越大的魅力。所以我很好奇，這次在演對手戲時，彼此之間是帶著什麼樣的情感在演呢？」
沒想到惠利聽完問題後突然落淚，嚇到李正河連忙安慰，迅速遞衛生紙給她，惠利整理好情緒後表示：「其實我聽到記者您的感想後，有點... 對不起。您似乎完美的感受到我們想要表達的東西！正河讓我感到非常驚豔，我第一次見到正河是在片場，那時我心想，從哪裡找到這麼有活力的演員？他與治炯這個角色真的非常契合。事實上，我覺得正河那特有的可愛，極大強化了治炯，所以我對正河充滿了感激。」
為失態爆哭道歉 惠利：對不起我情緒有點奇怪
第二名記者好奇惠利哭的原因，詢問：「一開始回答問題時您流淚了，能告訴我們為什麼會這樣嗎？電影中間也有很多讓人流淚和感動的場景，在試映會上，其他演員也有流淚嗎？」
惠利對此表示：「我真的很不好意思，剛才真的很抱歉，我情緒有點奇怪。其實當我一個人讀這個劇本時，從來沒有哭過，但是在圍讀時，所有演員都成為他們的角色並講出台詞，當時我幾乎無法控制自己，感動的無法讀下去，所以在電影剛開始拍攝時，我就看了兩次，第一次哭和第二次哭的點都不同，每次看的時候都會注意到不同的部分，每次看的時候都有一些場景感動到我，我覺得非常好。而且我們在持續進行宣傳並等待電影上映的過程中，我們之間有過這樣的對話，我們希望能給觀眾們帶來鼓勵，讓他們感受到回到那個時候的感覺。」
曾是當紅女團成員 為了柳俊烈放棄一切「8年青春沒了」
惠利是女團Girl's Day成員之一，出道時才16歲，團體作品《Twinkle Twinkle》、《Hug Me Once》風格先是走可愛路線，後期轉型成性感，2013年以《Expect》的招牌吊帶舞打響名氣，引發模仿熱潮，2014年初再以《Something》拿下不少音樂獎項；不過團體合約已在2019年到期，全員決定不續約「單飛不解散」。
唱而優則演的惠利，2015年拿下經典神劇《請回答1988》女主角，飾演的「成德善」使她走紅創下演藝事業第二巔峰與演員地位，同時也跟同劇男主角柳俊烈假戲真做，因為惠利當年是很紅的偶像，若爆出緋聞必定影響人氣，但她卻選擇認愛，2人交往一談就是8年，整個青春都與他度過的惠利，最後卻換來被柳俊烈冷暴力對待與分手，柳俊烈甚至馬上另結新歡韓韶禧；或許是種種打擊與回憶湧現，當在《Victory》記者提問與初戀相關的問題時，惠利才會忍不住潸然淚下。
惠利小檔案：
生 日：1994年6月9日（30歲）
身 高：166cm
出 道：2010年7月9日
職 業：歌手、演員
團 體：Girl's Day
前男友：柳俊烈
MBTI：ESFJ
歌曲代表作：《Expect》、《Something》
電視代表作：《請回答1988》、《我的室友是九尾狐》