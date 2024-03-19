惠利分手柳俊烈「飛國外2個月」！療傷過程公開 臉變得不一樣了
2015年一部電視劇《請回答1988》讓惠利、柳俊烈相識相戀，沒想到2人戲外結局跟劇中一樣，都以分開收場，惠利跟柳俊烈斬斷8年情、柳俊烈交往韓韶禧等消息，皆令大批劇迷無法接受。惠利昨（18）日發文承認去年11月官宣分手時，情緒一度崩潰；之後的4個月期間，她有2個月都不在韓國，待在曼谷寄情工作，認真上班的美麗狀態，登上熱搜新聞。
記者陳雅蘭／綜合報導
前情提要惠利、柳俊烈、韓韶禧的三角情史：惠利跟柳俊烈去年（2023）11月官宣分手，4個月後韓韶禧和柳俊烈於白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷約會，惠利看到消息後表示「真有趣」，「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」謠言甚囂塵上，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」沒介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧、柳俊烈隨即官宣認愛。事後，韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉，而柳、韓2人在夏威夷約會被《Dispatch》曝光，從照片中可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。經過一連串的8點檔劇情，神隱4天的惠利終於打破沉默，發文間接向韓韶禧致歉，同時認了分手期間感到痛苦。而韓韶禧刷清冤名，成功撕下小三標籤，甚至疑似曬出情侶戒指宣示主權。
惠利18日透露分手柳俊烈，並非短時間內下的決定，但看到前男友迅速另結新歡韓韶禧，情緒一度失控，惠利朋友也受訪透露惠利分手的這段期間，痛苦萬分。除了發文，惠利的YouTube也更新影音，她提到在曼谷忙拍攝，工作近2個月終於要回國，但不久後還要飛出國，相當忙碌。
從惠利的IG跟影片可發現，她從官宣分手的4個月內，待在韓國的時間並不長，或許是利用寄情工作的方式，來轉移其他注意力，網友也希望惠利能盡早走出分手傷痛。而惠利的工作日誌曝光她換上12套服裝拍攝的情況，她自嘲戴上美瞳「整張臉都變了」，美貌升級的狀態立即登上熱門新聞，不論分手或工作，一舉一動都受到關注。
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