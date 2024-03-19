韓韶禧狂撩頭髮至少8次「疑想秀情侶對戒」 被解讀宣示主權
「最正小三」南韓女神韓韶禧和影帝柳俊烈認愛後，被質疑與男方前一段關係重疊，引來前任惠利、現任韓韶禧兩個女人的戰爭，最後雙姝都向對方道歉，還以韓韶禧清白，或許是因此心情好，韓韶禧昨（18）日返韓時在機場容光煥發，表情雀躍到只差沒有跳起來，撥頭髮時有意無意秀出手上的戒指，疑似情侶對戒，被解讀有宣示主權的味道。
記者楊穎軒／綜合報導
韓韶禧結束和柳俊烈夏威夷愛之旅，昨天傍晚飛抵仁川機場，相較男友把自己包得密不透風，她沒有任何遮掩，大方任媒體捕捉倩影，邊走路還邊撩撥一頭烏黑長髮，此動作至少有8次，讓人很難忽略她左手無名指上的戒指，被輿論和韓媒猜測可能是與柳俊烈的同款對戒，並以頻繁撥瀏海來表達「柳俊烈是我的男人」。
韓國網友對韓韶禧回國後，面對鎂光燈從容又大氣的態度大為激賞，「看起來不一樣了...」、「擁有自己理想中條件的男人真是太好了」、「看到妳笑很開心」、「兩個人很登對，希望你們不要分手，能結婚」、「自由奔放是韓素熙的魅力之一」、「這不是燦爛的笑容，但妳很努力！」
不過也有許多網友大酸特色，質疑韓韶禧有雙重人格：「故意假裝很開心」、「妳很忠於自己的感情，但周遭的人很焦慮」、「看起來她背後藏著一把刀」、「可怕的笑容！」反應兩極。
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