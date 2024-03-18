快訊／韓韶禧「撕下小三標籤」現身！牽著朋友逃走 保鑣肉身保護
韓星韓韶禧跟柳俊烈、惠利的複雜三角關係暫時告一段落，韓韶禧今（18）日在風波後，於台灣時間約6點現身仁川機場，面對媒體拍攝全程不發一語，緊牽工作人員的手快步離開，保鑣甚至擋住路人動線，好讓韓韶禧順利上樓，擺脫記者追問採訪。
記者陳雅蘭／綜合報導
回到3人的事情開端，韓韶禧跟柳俊烈於白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷約會，惠利看到消息後表示「真有趣」，令外界猜測「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」沒介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧跟柳俊烈也官宣認愛。事後，韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉，而柳、韓2人在夏威夷約會被《Dispatch》曝光，從照片中可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。經過一連串的8點檔劇情，神隱4天的惠利終於打破沉默，發文間接向韓韶禧致歉，韓韶禧終於刷清冤名，成功撕下小三標籤。
柳俊烈、惠利、韓韶禧關係理清後，韓韶禧從夏威夷搭機返韓，現身入境大廳時，先是撇頭避開閃光燈，她在3位至4位以及1名保鑣的保護下，快步低頭不發一語，韓韶禧全程緊牽工作人員，原本以為要從1樓離開，最後改從2樓快閃，保鑣先是擋住路人及媒體，待韓韶禧消失後才讓其他人通行。雖然韓韶禧沒有說話，但面對媒體高喊自己名字，她搭電扶梯時仍頻頻鞠躬致意；完成堵人任務的記者結束拍攝後大口嘆氣，開心終於能下班。
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