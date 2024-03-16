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柳俊烈也認愛了！霸氣護女友「分手惠利才和韓韶禧交往」

▲柳俊烈（左圖）也發聲承認和韓韶禧的戀情，並嚴肅強調女友沒有無縫接軌。（圖／柳俊烈IG、Netflix提供）
▲柳俊烈（左圖）也發聲承認和韓韶禧的戀情，並嚴肅強調女友沒有無縫接軌。（圖／柳俊烈IG、Netflix提供）

記者楊穎軒／綜合報導

「最美小三」南韓女神韓韶禧昨（15）日被遊客撞見和百想影帝柳俊烈在夏威夷飯店約會，雙方經紀公司對戀情不置可否，今天一大早韓韶禧寫下長文認愛，強調交往時間沒有和男友的前任惠利重疊，也為昨天魯莽的發言向惠利道歉，而柳俊烈隨後發聲護女友：「我今年年初才和韓素熙約會，這兩天不必要的誤解和猜測太猖獗，我們的名譽受到損害！」強硬捍衛新戀情。

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▲柳俊烈（上圖）發聲明捍衛女友韓韶禧的名譽，間接反擊舊愛惠利。（圖／柳俊烈IG、Netflix提供）
▲▼柳俊烈（上圖）發聲明捍衛女友韓韶禧的名譽，間接反擊舊愛惠利。（圖／柳俊烈IG、Netflix提供）
▲韓韶禧為作品上武術學校，成功拿到畢業證書。（圖／Netflix）
柳俊烈透過經紀公司C-JeS Studio發布聲明，針對從昨天在夏威夷的目擊事件開始，關於臆測柳俊烈私生活的文章，認為必須向社會大眾告知事實真相，「柳俊烈確認對韓素熙有好感後，從今年年初開始與韓素熙約會，（與惠利）分手後，柳俊烈認識了韓素熙，近期確認了自己的感情。」

接著，公司強調：「我們要求尊重隱私，而不是由官方來確認私人旅行未經授權的拍攝或目擊者敘述，由於起初他們不承認彼此的關係，導致昨天和今天許多不必要的誤解和猜測，演員的人格權已經受到損害。」同時說明今後公司將不會強迫演員公開個人私生活，以保護演員個人的權利，希望大家諒解，而對於誹謗、侮辱和侵犯個人權利的行為也會採取法律行動。

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