違約交割潮來了？證交所證實「13戶沒繳錢」金額2.3億　下場曝光

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台股採「券款T+2日」的交割制度，投資人買股票下單成交後的第2天，要在上午10時前，打股票交易的金額（交割款項）匯入證券商指定銀行的交割帳戶，若指定扣款帳戶也要備妥足額的交割款，如遇假日則順延，也就是說，上周五（2）買的股票，要在今（6）上午10點前完成交割，期限內帳戶餘額不足，就會發生「違約交割」。
違約交割會有何下場與影響？
上月23日也有波違約交割，5券商通報金額高達3.2億元，其中台積電一檔個股的違約金額就高達2.2億元。永豐金證券指出，違約交割通常發生在當台股漲多後高檔震盪，或是大盤出現崩跌時，而違約交割會有以下3大影響與後果，提醒投資人下單時要確認好交易的股票、單位以及價格，避免發生意想不到的違約情況。
1.民事責任：投資人不僅須負相關民事責任，其委託買賣的帳戶也會被註銷，且證券商得以該違約交割的成交金額7％為上限，額外向投資人收取違約金。
2.帳戶權益：若投資人未還清違約交割的款項與違約金，5年內，投資人不得於各證券商申請開戶或委託買賣有價證券。
3.信用紀錄：就算已還清違約款項，違約交割的紀錄仍然會留在證券商的聯合徵信系統，大至辦理貸款，小至申請信用卡都有可能會受到影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。