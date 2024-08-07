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奧運金牌「麟洋配」回來了！好市多社團驚見「羽球In」刈包掀暴動

▲「麟洋配」李洋／王齊麟今（7）順利抵台，桃園機場一早就湧入海量粉絲熱情接機。（圖／記者朱永強攝）
▲「麟洋配」李洋／王齊麟今（7）順利抵台，桃園機場一早就湧入海量粉絲熱情接機。（圖／記者朱永強攝）

記者徐銘穗/綜合報導

巴黎奧運賽事進入尾聲，傳聞下周日（11）閉幕式將由「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）重現電影《不可能的任務》高難度跳傘特技。然而，在阿湯哥降落前，中華隊的奧運羽球健兒們今（7）稍早已落地返回台灣，奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟受到台灣民眾熱情接機，王齊麟和來接機的女友陳詩媛（十元）當眾灑狗糧，甜死鏡頭內外觀看者。也有達人手作「羽球in」造型刈包，狂賀奧運羽球奪金，在好市多（Costco）社團引發討論，一票會員都跪了，驚呼：「以為好市多新品上市！」

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造型饅頭、刈包達人「麻菲麻」在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團，分享使用好市多材料麵粉、義美鮮奶及玄米油製作的羽球鮮奶刈包，有羽毛球及球場鷹眼判讀落點In的兩款造型，寫道：「恭喜金牌，太開心、太榮耀了！」

▲造型饅頭、刈包達人手作「羽球In」刈包，慶祝羽球男雙「麟洋配」奧運奪金。（圖／獲麻菲麻授權使用）
▲▼造型饅頭、刈包達人手作「羽球In」刈包，慶祝羽球男雙「麟洋配」奧運奪金。（圖／獲麻菲麻授權使用）
▲造型饅頭、刈包達人手作「羽球In」刈包，慶祝羽球男雙「麟洋配」奧運奪金。（圖／獲麻菲麻授權使用）
▲造型饅頭、刈包達人手作「羽球In」刈包，慶祝羽球男雙「麟洋配」奧運奪金。（圖／獲麻菲麻授權使用）
貼文引發討論，一票網友全跪了，大讚「麻菲麻」的手實在太靈巧了，「好厲害！你的手好巧喔，不只重現in連羽球都好漂亮」。不少人誤會，以為是好市多趁機推出奧運羽球相關新產品，掀起一波搶購聲浪，不過，麻菲麻解釋說，「因為得牌太開心了，做這些送人」。一票會員遺憾說「差點以為好市多有賣」、「想跟你買」。


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