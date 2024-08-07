影／李洋「私下一面」被抖出　當奧運金牌鄰居「最低門檻」公開了

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在2房2廳2衛浴的新家中，李洋說他最愛沙發，約有9成時間都待在客廳，也常和女友坐在客廳地板上看電視。據悉，李洋選擇的是舒適感明亮系「蒙得里安」沙發，淺白色搭配其他木質裝潢，色調相當和諧。
影片中，也秀出李洋的「獎牌牆」，他笑說：「我們都是邊配獎牌邊吃飯！」而他也自曝在廚房找到「人生第三春」，必裝「婚姻神器」洗碗機，笑說：「沒裝前都是我在洗碗！」勸告大家一定要裝洗碗機。
李洋開箱新家影片引發討論，粉絲驚呼：「居然可以看到奧運金牌的家！太難得了吧！而且李洋也太可愛。」全場都被李洋私下呆萌的一面給萌翻，紛紛留言讚爆「李洋的單眼皮意外的看起來呆萌呆萌」、「好像水豚君噢」。
據悉，李洋2021年在東京奧運拿下金牌時，選擇領取每月12.5萬元國光獎金，2022年1月購入林口「長虹交響苑」建案，當時成交行情落在每坪46萬元左右，如今該社區近1年均價每坪已來到59萬元，上漲近10萬元，且最新實價揭露，22樓高樓戶每坪最高飆上69萬元，創社區新高。
想成為金牌鄰居得花多少代價？記者查詢房屋出租平台，發現李洋家社區目前有兩戶出租，坪數19.3坪含車位，月租3萬6000~3萬8000元。此外，目前社區在中古屋市場也有一戶在售，權狀60坪、低樓層的超大兩房含車位，開價3980萬元，扣除車位單價約65萬元。