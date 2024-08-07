快訊／好市多賣特斯拉只剩倒數6小時 台灣Tesla「13字」震撼回應
台灣好市多（Costco）和特斯拉（Tesla）強強合作，推出台灣地區特斯拉電動車促銷活動，突遭特斯拉執行長馬斯克公開嗆：「不允許！」雖然台灣好市多中午出面聲明，特斯拉促銷會進行下去。然而沉默了5個多小時的台灣特斯拉稍早終於回應《NOWnews今日新聞》了，「活動到今天截止，謝謝大家支持」13字拋震撼彈，也就是說特斯拉好市多優惠只剩最後6小時，有需要民眾請手刀把握。
記者徐銘穗/綜合報導
特斯拉好市多優惠原定即日起至8月18日，在台灣好市多7間門市（內湖、中和、新莊、中壢、台中、嘉義、高雄店）販售，以內湖好市多為例，展出的車款為Model 3 與 Model Y RWD後驅車型，售價分別為169.99萬元與173.49萬元，與在特斯拉官網訂購價格相同。
回顧具有爭議的優惠文宣，促銷方案包含寫著「充電禮遇」三選一，包含5000公里免費超級充電里程（一年使用期限）、旅行用Type2充電座套件、滿電出門方案資格（家用壁掛式充電設備，認證廠商客製規劃、安裝）3選1；「獨家夏季配件套裝」，指定車款3M隔熱紙特斯拉車主專用套裝9折、好市多電商折價券1萬元。
雖然，台灣好市多出面聲明，賣場推出的優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案，因此仍會持續販售特斯拉。
但是，稍早台灣特斯拉終於回應了，只說「活動到今天截止，謝謝大家支持」，其餘包括終止活動原因、目前銷售情形均不透露。據悉，活動將只持續到好市多今天結束營業，也就是晚上9點半為止。