大雨下6天！洗澡後「1動作」只要2分鐘：浴室不發霉　除濕機4訣竅

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一名網友在PTT發文「急！洗澡洗完一定要刮水嗎？」表示好友和老婆因為洗澡後要不要刮水這件事吵架，而向他求助，他不解「早上上班被當社畜操，已經快死了，晚上洗完澡還要刮水，拖乾喔？」，認為只要窗戶打開一整晚就能自然乾，折衷也可開除濕機，不明白為何一定要每天洗完澡刮水。
貼文引發討論，刮水派強推，直指浴室自然乾會很臭，而且不刮會有水垢、皂垢殘留，疾呼：「一定要刮水，尤其地板和玻璃門！」、「刮水花不到2分鐘吧，我還會拖呢」，認為洗澡後不刮水的人生活習慣很差，「本來就要刮」。
不過，也有人不認同，認為只要開電風扇、排風扇就能搞定浴室潮濕問題，口袋深的人還可以裝暖風機（有抽風換氣功能），甚至是全熱交換機、全室除濕等。
別小看洗澡後刮水 譚敦慈：可預防發霉和水垢
「無毒教母」林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈，曾在節目中分享，日常想要預防浴室乾濕分離的玻璃拉門出現水垢，其實只要每次洗完澡，就先用刮刀把玻璃門上水珠全刮掉，再用科技海棉擦拭，就能解決此困擾，也能降低發霉的機會。
如果浴室玻璃門上水垢已成型，譚敦慈教只要把沾滿食用醋的廚房紙巾，濕敷在玻璃門上一晚，再用乾淨的布擦拭，就可以清掉擾人的水垢，或是用檸檬酸水（檸檬酸與水1比10比例），同樣用廚房紙巾濕敷，隔天用水沖掉就可以。
除濕機4大使用訣竅 人在室內可暫停除濕
此外，居家除濕免不了用到除濕機。特力屋防潮達人提出以下除濕機4大使用訣竅，建議搭配循環扇使用，能讓除濕效能更佳。特力屋也提醒，室內濕度不是愈低愈好，人在室內時可暫停除濕，或把濕度設在55%左右，預防空氣過於乾燥，引發不適。
1. 將除濕機放在房間中央位置，勿靠牆，並可打開衣櫥、鞋櫃一起除濕。
2.將對外門窗關閉，避免外界水氣進入，影響除濕功效。
3.不可將衣物直接蓋在出風口，以免因過熱發生危險。
4.可搭配使用循環扇，增加空氣流動，除濕效能更好。