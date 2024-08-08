7-11父親節咖啡買一送一！今起拿鐵、美式5折　全家特大拿鐵35元

父親節麥當勞「大薯買一送一」蛋捲冰淇淋10元！蜂蜜奶茶買5送5

▲8月8日父親節麥當勞「爸氣有禮」最新優惠券「大薯買一送一」、蛋捲冰淇淋「特價10元」，官方LINE上還有隨買店取蜂蜜奶茶「買5送5」；漢堡王則有國王優惠套餐還送專屬王冠，必吃速食一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲8月8日父親節麥當勞「爸氣有禮」最新優惠券「大薯買一送一」、蛋捲冰淇淋「特價10元」，官方LINE上還有隨買店取蜂蜜奶茶「買5送5」；漢堡王則有國王優惠套餐還送專屬王冠，必吃速食一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

8月8日父親節快跟上麥當勞「爸氣有禮」最新優惠券，滑手機APP全球版開吃「大薯買一送一」、蛋捲冰淇淋「特價10元」，官方LINE上還有隨買店取蜂蜜奶茶「買5送5」，門市現場、自助點餐機都能兌換；漢堡王也有9款「買一送一」，還推出「國王爸爸餐」與「國王家庭餐」還送專屬王冠，父親節必吃速食優惠一次整理。

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📌父親節麥當勞「大薯買一送一」蛋捲冰淇淋10元！蜂蜜奶茶買5送5
麥當勞慶祝父親節，APP全球版加碼放送最新3大優惠券，即日起至8月11日，開吃單點「大薯買一送一」、蛋捲冰淇淋「特價10元」，還有「勁辣雞腿堡＋中杯飲料」優惠套餐99元，可於全台麥當勞門市現場、自助點餐機兌換；即日起至8月9日，官方LINE上還有隨買店取「蜂蜜紅茶/奶茶買5送5」，不管冷或熱都優惠，兌換日期至購買日+30天。

▲（圖／記者蕭涵云攝）
▲父親節麥當勞「大薯買一送一」，搭配搖搖薯條粉好開胃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞還有「蜂蜜奶茶買5送5」超划算優惠，就在官方LINE隨買店取裡。（圖／翻攝自麥當勞LINE）
▲麥當勞還有「蜂蜜奶茶買5送5」超划算優惠，就在官方LINE隨買店取裡。（圖／翻攝自麥當勞LINE）
📌漢堡王父親節優惠送專屬王冠！9款「買一送一」
而漢堡王父親節則打造國王優惠套餐還送專屬王冠，即日起至8月18日，「國王爸爸餐」開吃「雙層華堡＋小薯＋4塊雞塊＋中杯飲料」優惠254元（原價294元）加贈漢堡王專屬王冠一個；「國王家庭餐」爽吃「華堡＋雙層田園華鱈魚堡＋火烤雞腿培根堡＋洋蔥圈＋4塊雞塊＋辣薯球(小)＋3杯中杯飲料」優惠459元（原價507元），加贈漢堡王專屬王冠一個。可於門市現場點餐或官網預訂自取點餐；各店王冠數量有限，贈完為止。

即日起至8月13日，還推出歡慶奧運奪牌「買一送一」優惠，包括4塊雞塊、辣薯球(小)、洋蔥圈(小)及6款大杯飲料都「買一送一」，最便宜49元起份量吃雙倍，還有「經典脆雞堡＋中杯微糖紅茶」特價89元等4組划算套餐好康。

▲漢堡王「國王家庭餐」優惠459元。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王「國王家庭餐」優惠459元。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王奪牌優惠券放送「買一送一」。（圖／翻攝自漢堡王FB）
▲漢堡王奪牌優惠券放送「買一送一」。（圖／翻攝自漢堡王FB）

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