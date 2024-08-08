📌父親節麥當勞「大薯買一送一」蛋捲冰淇淋10元！蜂蜜奶茶買5送5

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麥當勞慶祝父親節，APP全球版加碼放送最新3大優惠券，即日起至8月11日，開吃單點「大薯買一送一」、蛋捲冰淇淋「特價10元」，還有「勁辣雞腿堡＋中杯飲料」優惠套餐99元，可於全台麥當勞門市現場、自助點餐機兌換；即日起至8月9日，官方LINE上還有隨買店取「蜂蜜紅茶/奶茶買5送5」，不管冷或熱都優惠，兌換日期至購買日+30天。
📌漢堡王父親節優惠送專屬王冠！9款「買一送一」
而漢堡王父親節則打造國王優惠套餐還送專屬王冠，即日起至8月18日，「國王爸爸餐」開吃「雙層華堡＋小薯＋4塊雞塊＋中杯飲料」優惠254元（原價294元）加贈漢堡王專屬王冠一個；「國王家庭餐」爽吃「華堡＋雙層田園華鱈魚堡＋火烤雞腿培根堡＋洋蔥圈＋4塊雞塊＋辣薯球(小)＋3杯中杯飲料」優惠459元（原價507元），加贈漢堡王專屬王冠一個。可於門市現場點餐或官網預訂自取點餐；各店王冠數量有限，贈完為止。
即日起至8月13日，還推出歡慶奧運奪牌「買一送一」優惠，包括4塊雞塊、辣薯球(小)、洋蔥圈(小)及6款大杯飲料都「買一送一」，最便宜49元起份量吃雙倍，還有「經典脆雞堡＋中杯微糖紅茶」特價89元等4組划算套餐好康。