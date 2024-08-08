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十盛奶茶大動作止血！下架「熟成」2字　下週更新門市招牌店裝

▲百萬網紅紀卜心、小吳創立的「十盛Shisheng 」奶茶專賣店炎上，官方發表道歉聲明、更換菜單，承認「每杯奶茶都不是純鮮奶茶」後，最新公告將下架「熟成」兩字，並更新門市招牌與店裝止血。（圖／記者蕭涵云攝）
▲百萬網紅紀卜心、小吳創立的「十盛Shisheng 」奶茶專賣店炎上，官方發表道歉聲明、更換菜單，承認「每杯奶茶都不是純鮮奶茶」後，最新公告將下架「熟成」兩字，並更新門市招牌與店裝止血。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

百萬網紅紀卜心、小吳創立的「十盛Shisheng 」奶茶專賣店，7月被消基會點名「標示不全」、又因公關危機遭炎上，雖然官方發表道歉聲明、更換菜單，承認「每杯奶茶都不是純鮮奶茶」並明確標示「內含有奶精成分」，爭議卻至今未停歇。今（8）日品牌再度發出最新公告，確認將「熟成」兩字下架，並於下週陸續更新門市招牌與店內裝潢，修正爭議文字及視覺，同步整理全新官網內容，大動作止血。

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引發一連串爭議的「十盛Shisheng 」奶茶專賣店，8月仍未脫離炎上風波，連力挺2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣成功衛冕奧運金牌二連霸，放送「買一送一」優惠，也被網友揶揄「為什麼不買一送一有加鮮奶的」。

事實上，事件延燒當時，十盛也曾以買一送一活動，歡迎消費者試喝「極濃鍋煮」與「純鮮奶鍋煮」，卻因短短一日限定、每店還有限制數量，雖然掀起人龍排隊購買，仍難逃大眾觀感不佳的評價。

▲十盛品牌官方聲明。（圖／翻攝自十盛FB）
▲十盛品牌官方聲明。（圖／翻攝自十盛FB）
官方再度發表道歉聲明，並於7月底全面更換門市紙本菜單、電子螢幕，明確標示「內含有奶精成分」，也在官方網站、數位社群下架部分爭議圖文，想避免因產品說明文字、視覺圖片標示，持續造成消費者誤解，網友似乎還是不買單。

今「十盛Shisheng 」粉專稱：「這段期間大家所在乎問題，我們都有聽到。多方確認後特別整理出門市消費 / 飲品問與答」，並公告確認將「熟成」兩字下架，承諾「未來用詞必定更加小心謹慎，會以更淺顯易懂的內容面對消費大眾」；並於下週陸續更新門市招牌與店內裝潢，修正爭議文字及視覺，同步整理全新官網內容，大動作止血。

▲十盛門市全系列飲品問答。（圖／翻攝自十盛官網）
▲十盛門市全系列飲品問答。（圖／翻攝自十盛官網）
從官網最新的門市全系列飲品問答中，明列「是奶精奶茶嗎？還是鮮奶茶？，自揭菜單上販售的厚乳奶茶與輕乳奶茶，使用「特級乳粉」、「奶精」、「鮮奶」調製而成，並非純鮮奶茶。還提醒如果對奶精、牛奶或乳糖過敏者，也有極萃醇茶、日曬果茶可供挑選。

並詳細說明「厚乳奶茶與輕乳奶茶中都有加入『北海道十勝四葉奶粉』，100% 採用北海道產的生乳，將其濃縮、乾燥並保有濃郁乳香之奶粉」；且「奶茶系列中有使用『北海道十勝四葉奶粉』製作，乳糖濃度較高，帶有微微的自然甜味」，揭露到底十盛的飲料跟北海道有什麼關係。還強調全新官網內容將於下週正式跟大家見面。

▲十盛熟成奶茶被消基會點名「乳源標示不清」遭炎上。（圖／記者蕭涵云攝）
▲十盛熟成奶茶被消基會點名「乳源標示不清」遭炎上。（圖／記者蕭涵云攝）

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