十盛奶茶大動作止血！下架「熟成」2字　下週更新門市招牌店裝

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事實上，事件延燒當時，十盛也曾以買一送一活動，歡迎消費者試喝「極濃鍋煮」與「純鮮奶鍋煮」，卻因短短一日限定、每店還有限制數量，雖然掀起人龍排隊購買，仍難逃大眾觀感不佳的評價。
官方再度發表道歉聲明，並於7月底全面更換門市紙本菜單、電子螢幕，明確標示「內含有奶精成分」，也在官方網站、數位社群下架部分爭議圖文，想避免因產品說明文字、視覺圖片標示，持續造成消費者誤解，網友似乎還是不買單。
今「十盛Shisheng 」粉專稱：「這段期間大家所在乎問題，我們都有聽到。多方確認後特別整理出門市消費 / 飲品問與答」，並公告確認將「熟成」兩字下架，承諾「未來用詞必定更加小心謹慎，會以更淺顯易懂的內容面對消費大眾」；並於下週陸續更新門市招牌與店內裝潢，修正爭議文字及視覺，同步整理全新官網內容，大動作止血。
從官網最新的門市全系列飲品問答中，明列「是奶精奶茶嗎？還是鮮奶茶？」，自揭菜單上販售的厚乳奶茶與輕乳奶茶，使用「特級乳粉」、「奶精」、「鮮奶」調製而成，並非純鮮奶茶。還提醒如果對奶精、牛奶或乳糖過敏者，也有極萃醇茶、日曬果茶可供挑選。
並詳細說明「厚乳奶茶與輕乳奶茶中都有加入『北海道十勝四葉奶粉』，100% 採用北海道產的生乳，將其濃縮、乾燥並保有濃郁乳香之奶粉」；且「奶茶系列中有使用『北海道十勝四葉奶粉』製作，乳糖濃度較高，帶有微微的自然甜味」，揭露到底十盛的飲料跟北海道有什麼關係。還強調全新官網內容將於下週正式跟大家見面。