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高雄買房選「捷運站or交流道」？眾喊：捷運是未來　但輕軌不要碰

▲買房最重要就是「地點好」，網友發問高雄買房要選近捷運站還是近交流道引發討論。（圖／高雄市府提供）
▲買房最重要就是「地點好」，網友發問高雄買房要選近捷運站還是近交流道引發討論。（圖／高雄市府提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電進駐高雄，帶動高雄房價上漲，今年第一季漲幅達20％到30％，累計近3年來漲幅超過80％。由於高雄人過往「到巷口也要騎機車」習慣，曾讓一票「跟著捷準買房」的北部投資客慘賠出場，歷史教訓太慘烈，就有網友發問，高雄買房地點要離捷運站近還是離交流道近？出乎意料，不少人都喊「捷運是未來」，但更多人認為輕軌是嫌惡設施，千萬不要碰。

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原PO在PTT發文「高雄的地點是要離捷運近還是交流道？」問到買房location地點好很重要，在雙北離捷運站400公尺內、800公尺內，甚至連幹線公車站牌似乎都能算好地點，好奇問高雄的「好地點」也是捷運附近嗎？還是要離交流道、大型百貨商場、重劃區還是學區才算好。

▲高雄輕軌今年上半年高雄輕軌總計服務658萬人次，相較去年上半年375萬人次，增加約75%。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄輕軌今年上半年高雄輕軌總計服務658萬人次，但有人卻認為輕軌是買房的嫌惡設施。（圖／高市府捷運局提供）
「跟著捷準買房」在高雄沒用？在地曝：高雄正在改變中

由於，馨傳不動產智庫執行長何世昌先前揭露，來高雄買房會發現，高雄捷運站點周邊的新建案房價並沒有比較貴，比較貴的地方大多在發展成熟、環境優良的重劃區，或者面公園等有景觀的建案，如美術館與農十六，原因就是高雄人的交通模式，「到巷口也要騎機車」習慣，曾讓一票「跟著捷準買房」的北部投資客在高雄房市慘賠出場。

「高雄的地點是要離捷運近還是交流道？」貼文引發討論，不少網友認為高雄人買房習性正在改變中，認為捷運才是未來，也有人覺得雖然捷運和交流道重疊區不多，但「前鎮高中那邊勉強沾上兩個重疊區，再來就是中正技擊館那邊 」，選兩個都有的地點就不會錯。

只是，雖然輕軌和捷運同屬大眾捷運系統，也有人認同輕軌有助於房價，但是有一群網友認為「輕軌屬於嫌惡設施」，原因是「蓋在最塞的地方擋路」、「輕軌速度太慢，也沒絕對路權，很難通勤」，直言蓋在地上型大眾捷運根本就是交通毒瘤。

▲「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」總面積2.03公頃，預估全案開發後可引入171億元投資。圖為苓雅新運動樂活園區側景示意圖。（圖／高雄市捷運工程局提供）
▲「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」總面積2.03公頃，預估全案開發後可引入171億元投資。圖為苓雅新運動樂活園區側景示意圖。（圖／高雄市捷運工程局提供）
此波高雄房市買氣一半是外來客　專家：捷運周邊有大機會

高雄市代銷公會理事長謝哲耀告訴《NOWnews今日新聞》說，雖然高雄目前捷運只有紅線、橘線呈現十字型再加輕軌，待黃線完成才會更完整，但大家大家對運輸使用性愈來愈高，認為高雄買房「在捷運周邊都有很大機會點」。

謝哲耀進一步分享，觀察此波高雄房市熱潮，有40~50%是外縣市購屋，台南、台中、新竹下來的很多，以科技業從業人員居多，而外地買家對捷運有偏好，「放10年，等黃線完工通車，增值幅度更大」。

他也預估，台積電高雄2奈米廠拚明年2025量產，區域閒置的大型店面已陸續有燒肉店、KTV進駐，預估高雄房市第二波機會點將落在後年。

▲高雄捷運都會線（黃線）規劃路線示意圖。相關車站位置、路線仍需以最終核定版為主。（圖／高雄捷運局提供）
▲高雄捷運都會線（黃線）規劃路線示意圖。相關車站位置、路線仍需以最終核定版為主。（圖／高雄捷運局提供）

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