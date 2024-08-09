高雄買房選「捷運站or交流道」？眾喊：捷運是未來　但輕軌不要碰

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「跟著捷準買房」在高雄沒用？在地曝：高雄正在改變中
由於，馨傳不動產智庫執行長何世昌先前揭露，來高雄買房會發現，高雄捷運站點周邊的新建案房價並沒有比較貴，比較貴的地方大多在發展成熟、環境優良的重劃區，或者面公園等有景觀的建案，如美術館與農十六，原因就是高雄人的交通模式，「到巷口也要騎機車」習慣，曾讓一票「跟著捷準買房」的北部投資客在高雄房市慘賠出場。
「高雄的地點是要離捷運近還是交流道？」貼文引發討論，不少網友認為高雄人買房習性正在改變中，認為捷運才是未來，也有人覺得雖然捷運和交流道重疊區不多，但「前鎮高中那邊勉強沾上兩個重疊區，再來就是中正技擊館那邊 」，選兩個都有的地點就不會錯。
只是，雖然輕軌和捷運同屬大眾捷運系統，也有人認同輕軌有助於房價，但是有一群網友認為「輕軌屬於嫌惡設施」，原因是「蓋在最塞的地方擋路」、「輕軌速度太慢，也沒絕對路權，很難通勤」，直言蓋在地上型大眾捷運根本就是交通毒瘤。
此波高雄房市買氣一半是外來客 專家：捷運周邊有大機會
高雄市代銷公會理事長謝哲耀告訴《NOWnews今日新聞》說，雖然高雄目前捷運只有紅線、橘線呈現十字型再加輕軌，待黃線完成才會更完整，但大家大家對運輸使用性愈來愈高，認為高雄買房「在捷運周邊都有很大機會點」。
謝哲耀進一步分享，觀察此波高雄房市熱潮，有40~50%是外縣市購屋，台南、台中、新竹下來的很多，以科技業從業人員居多，而外地買家對捷運有偏好，「放10年，等黃線完工通車，增值幅度更大」。
他也預估，台積電高雄2奈米廠拚明年2025量產，區域閒置的大型店面已陸續有燒肉店、KTV進駐，預估高雄房市第二波機會點將落在後年。