挪威郵輪奮進號遊客落海！專家：圍欄高度有講究　2大原因釀悲劇

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奮進號郵輪屬中型郵輪，重約7.5萬噸，可載客數為2018人，今年與雄獅旅遊合作和次來台，從6月5日至9月20日止，停留3個多月共32趟航程，航程地點從澎湖、日本、南韓到香港皆有。發生落海事故後，奮進號已於今天早上7時停靠於基隆港，下個航次是明（10）開往日本石垣島。
針對落海事件，引進奮進號的雄獅旅遊聲明，表示已立即啟動緊急應變團隊，將盡全力提供旅客與家屬必要協助，至於相關經過，則需以船公司報告及公務機關調查為主。
郵輪學者曝圍欄高度有講究 過往落海有2大類原因
國立屏東大學退休副教授、台灣國際郵輪協會理事暨常務顧問呂江泉稍早接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，一般郵輪甲板，尤其是所謂露天或散步、陽台甲板，高度都有講究，加上奮進號的噸位，即使有風浪搖擺，也不會到把人甩下去程度。
呂江泉說明，過去郵輪發生落海事件有2大類原因，曾經見過有客人為了拍美照，違規站到欄杆上而樂極生悲；另外也曾發生過，遊客到賭場賭太大而想不開，但是奮進號不是賭船，沒有賭場。不過，詳細原因仍以官方調查公布為主。
他指出，郵輪多掛巴哈馬等外國籍，管轄權都不再中華民國境內，各國有其對應的規範與SOP，第一要件要先釐清是意外或其他特別原因，明白責任歸屬後，才能到下一步談賠償、補償甚至預防。
郵輪高度+速度2原因 一旦發生落海救援不易
至於救援部分，呂江泉指出，奮進號郵輪有14層，相當高，因為高度加上船速問題，遊客第一時間落海時，浮上水面有時間差，往往「一掉下去，浮起來就已經在後面了」，奮進號第一時間派救生艇搜救，但若是要郵輪整個掉頭回去找，可能就已經離很遠了。
然而目前正值農曆七月，也就是俗稱諸事不宜的鬼月，房子發生非自然死亡就是凶宅，那麼要是郵輪發生命案會有禁忌嗎？呂江泉聞訊笑笑說，第一次聽到，直言此前他從沒聽說出意外後，沒人敢搭，並說郵輪產業發展最快速的時期，正是李奧納多主演船難電影《鐵達尼號》上映那時，要大家安心，別怕