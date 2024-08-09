aespa林口秀蠍子腿！金曲旋律一下　9000人：Su Su Su Supernova

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演唱會開場，aespa從二樓升降舞台出場，緩緩降至主舞台後，一連帶來創下1.7億瀏覽的夯曲《Drama》、破2.6億觀看的出道曲《Black Mamba》 以及《Salty & Sweet》 ，場上經典重現《Black Mamba》的「蠍子腿舞」，讓全場叫翻天。
她們表演完3首歌後，沒有問候環節，則是立即到後台換裝，並隨即帶來當今最紅的《Supernova》，當唱到副歌「Su Su Su Supernova」時，全場9000人的應援聲相當響亮，不少人邊喊邊配合比出舉手舞蹈，畫面壯觀。
天氣熱翻天 寧寧帶來清涼曲「幫大家解渴」
由於團中有會說中文的成員寧寧，她帶領大家自我介紹，Giselle更表示：「過的好嗎？」Winter則說：「很高興～」Karina覺得今天的舞台很熱，寧寧嘴甜附和：「因為大家很熱情～」她也詢問台下歌迷今晚想聽的歌單，接著介紹下一首要表演的作品，「因為夏天嗎，大家現在聚在一起對不對？需要一些清涼的東西來解渴！」隨即帶來《Thirsty》表演。
藝人王彩樺今天也帶著2個女兒黃于庭（庭庭）、黃繶帆來追星，排隊入場時被不少人認出來，面對aespa的粉絲合照要求她來者不拒。今年初時，王彩樺曾跟黃于庭在過年特別節目《WE ARE我們的除夕夜》上表演aespa的金曲《Drama》，庭庭當時就說很喜歡aespa，2人的表演也引起觀眾討論。
aespa介紹 與IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」
aespa是由韓國Karina和Winter、日本Giselle、中國Ningning（寧寧）等3個國家的4位團員組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，於2020年發行單曲《Black Mamba》出道，是南韓「第四代女團」之一，和IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」。
她們2021年推出洗腦作品《Next Level》傳唱度極高，囊括「Melon Music Awards（MMA）」年度歌曲、「MAMA」最佳女團舞蹈表演獎、「金唱片獎」音源大賞等殊榮，與尹汝貞、劉在錫、BTS防彈少年團一起被選為「年度人物」之一。而aespa的新歌《Supernova》是目前最火紅歌曲，許多網友都爭相拍成短影音上傳TikTok、IG。
aespa也創下四代女團歷史上最高專輯銷量數據，從2021年到2023年連續3年成為四代女團中，專輯初動銷量第一名，亦是史上首次有兩張專輯達成初動百萬銷量；2023年發行的《MY WORLD》更達到月銷量200萬張，驚人的名氣都曾讓娛樂龍頭「HYBE」的創辦房時赫威脅「NewJeans之母」閔熙珍「NewJeans要踩爛aespa」，驗證aespa非凡魅力。
aespa小檔案：
成 員： Karina🇰🇷、Winter🇰🇷、Giselle🇯🇵、Ningning🇨🇳
公 司：SM娛樂
出道日：2020年11月17日
代表作：
《Next Level》
《Savage》
《Spicy》
《Drama》
《Supernova》