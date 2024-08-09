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aespa林口秀蠍子腿！金曲旋律一下　9000人：Su Su Su Supernova

▲aespa成員Giselle（左起）、Winter、Karina、Ningning（寧寧）8月9日在林口開唱，當表演到《Supernova》時，全場9000人嗨翻天。（圖／記者李政龍攝）
▲aespa成員Giselle（左起）、Winter、Karina、Ningning（寧寧）8月9日在林口開唱，當表演到《Supernova》時，全場9000人嗨翻天。（圖／記者李政龍攝）

記者陳雅蘭／桃園報導

南韓「SM娛樂」旗下女團aespa由Karina、Winter、Giselle、Ningning（寧寧）等4人組成，今（9）日晚間7點半在林口體育館舉辦演唱會，這是她們繼1月來台參加尾牙後，二度來台會粉絲，演出門票完售吸引9000名MY（官方粉絲名）支持，人氣相當旺。當她們唱到夯曲《Supernova》時，全場更齊聲應援：「Su Su Su Supernova！」畫面High翻天。

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▲aespa林口演唱會。（圖／記者李政龍攝）
▲aespa第二首表演出道曲《Black Mamba》，經典重現蠍子腿舞。（圖／記者李政龍攝）
開場就是金曲《Drama》　重現出道作品「經典蠍子腿」

演唱會開場，aespa從二樓升降舞台出場，緩緩降至主舞台後，一連帶來創下1.7億瀏覽的夯曲《Drama》、破2.6億觀看的出道曲《Black Mamba》 以及《Salty & Sweet》 ，場上經典重現《Black Mamba》的「蠍子腿舞」，讓全場叫翻天。

她們表演完3首歌後，沒有問候環節，則是立即到後台換裝，並隨即帶來當今最紅的《Supernova》，當唱到副歌「Su Su Su Supernova」時，全場9000人的應援聲相當響亮，不少人邊喊邊配合比出舉手舞蹈，畫面壯觀。

▲aespa林口演唱會。（圖／記者李政龍攝）
▲aespa第一次在台舉辦演唱會，吸引9000人朝聖。（圖／記者李政龍攝）
天氣熱翻天　寧寧帶來清涼曲「幫大家解渴」

由於團中有會說中文的成員寧寧，她帶領大家自我介紹，Giselle更表示：「過的好嗎？」Winter則說：「很高興～」Karina覺得今天的舞台很熱，寧寧嘴甜附和：「因為大家很熱情～」她也詢問台下歌迷今晚想聽的歌單，接著介紹下一首要表演的作品，「因為夏天嗎，大家現在聚在一起對不對？需要一些清涼的東西來解渴！」隨即帶來《Thirsty》表演。

藝人王彩樺今天也帶著2個女兒黃于庭（庭庭）、黃繶帆來追星，排隊入場時被不少人認出來，面對aespa的粉絲合照要求她來者不拒。今年初時，王彩樺曾跟黃于庭在過年特別節目《WE ARE我們的除夕夜》上表演aespa的金曲《Drama》，庭庭當時就說很喜歡aespa，2人的表演也引起觀眾討論。

▲aespa林口演唱會。（圖／記者李政龍攝）
▲aespa表演每首歌，粉絲都會大聲應援。（圖／記者李政龍攝）
aespa介紹　與IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」

aespa是由韓國Karina和Winter、日本Giselle、中國Ningning（寧寧）等3個國家的4位團員組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，於2020年發行單曲《Black Mamba》出道，是南韓「第四代女團」之一，和IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」。

她們2021年推出洗腦作品《Next Level》傳唱度極高，囊括「Melon Music Awards（MMA）」年度歌曲、「MAMA」最佳女團舞蹈表演獎、「金唱片獎」音源大賞等殊榮，與尹汝貞、劉在錫、BTS防彈少年團一起被選為「年度人物」之一。而aespa的新歌《Supernova》是目前最火紅歌曲，許多網友都爭相拍成短影音上傳TikTok、IG。

aespa也創下四代女團歷史上最高專輯銷量數據，從2021年到2023年連續3年成為四代女團中，專輯初動銷量第一名，亦是史上首次有兩張專輯達成初動百萬銷量；2023年發行的《MY WORLD》更達到月銷量200萬張，驚人的名氣都曾讓娛樂龍頭「HYBE」的創辦房時赫威脅「NewJeans之母」閔熙珍「NewJeans要踩爛aespa」，驗證aespa非凡魅力。

aespa小檔案：
成　員： Karina🇰🇷、Winter🇰🇷、Giselle🇯🇵、Ningning🇨🇳
公　司：SM娛樂
出道日：2020年11月17日
代表作：
《Next Level》
《Savage》
《Spicy》
《Drama》
《Supernova》

▲aespa林口演唱會。（圖／記者李政龍攝）
▲▼王彩樺帶女兒黃于庭（庭庭）、黃繶帆追星看aespa。（圖／記者李政龍攝）
▲王彩樺帶女兒黃于庭（庭庭）、黃繶帆來追星aespa林口演唱會。（圖／記者李政龍攝）
 

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