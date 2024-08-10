鬼月居家5大禁忌！拖鞋不要「這樣放」　好兄弟恐誤會你邀祂上床

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有民俗專家認為濕衣服容易讓游離電波（例如：好兄弟）黏著在上面，不容易脫身。長輩也大都會提醒，鬼月晚上不要洗衣服、曬衣服。
因為，鬼魂通常在夜晚四處活動，洗好的衣服若是溼溼的，看起來好像是無人穿著的影子，容易「招陰」，好兄弟也可能會覺得衣服好看，就借來穿，當我們收拾衣物時，順勢會將依附在上的鬼魂也帶進屋內。
鬼月居家禁忌2：家門口、陽台不要掛燈籠
這邊所指的燈籠是不論是紅色、白色或什麼顏色。這邊指的地點包含了大樓的大門、自家大門、前陽台、後陽台…等家中對外的門戶。在農曆七月時，最好是可以把外面懸掛的燈籠裝飾暫時拆卸下來。
為什麼呢？因為在農曆7月各大廟進行普渡前，都會點上燈籠的燈火，指引那些回到陽間度假的孤魂野鬼前來享用人們準備的豐盛祭品。所以如果在自家門口或陽台張掛燈籠，很容易讓好兄弟們誤會，以為這燈籠是通知祂們前來享用供品。
鬼月居家禁忌3：避免家裡陰暗
常常有些人為了環保省電，不論白天晚上也都不太點燈，若又加上對外窗戶少，可能有些角落一年四季都是暗的。或者因為在自家陽台或庭院種植的樹木太多太茂密，以至於遮避了原本可以照進室內的光線，讓空間變得晦暗許多，陰暗環境恰好是好兄弟的最愛，所以在這個敏感的月份，最好還是讓家裡可以是有充足光線的。
另外，晚上子時以後，氣場轉為陽衰陰盛，宜少外出，建議大家僅量趕在晚上11點之前回到家中，以免惹上鬼魂纏身，特別是今年犯太歲的人，更要格外留意。
鬼月居家禁忌4：拖鞋整齊的朝床放
傳統民俗認為，好兄弟會依據鞋尖的方向，判斷生人所在的位置。床邊整齊的拖鞋更會引起祂們的興趣，好兄弟會誤以為你在邀請祂上你的床共枕，反而讓你睡不安穩，所以晚上睡覺前，室內的鞋子不要擺放太整齊，最好將拖鞋朝外擺，或者刻意踢亂，才不會沖到煞氣，或讓不乾淨的東西和你一起上床。
鬼月居家禁忌5：不要掛風鈴
農曆7月除了不要懸掛各色燈龍之外，原本門口、陽台或門窗張掛的風鈴（不論是銅鈴或哪種鈴），因為會發出跟道士使用的銅鈴一樣的聲音，容易讓好兄弟誤以為這邊有人在召喚祂們。所以最好還是暫時取下，避免招惹好兄弟到家裡一敘。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。